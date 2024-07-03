Развитие таможенного сотрудничества и бизнес: главное о встрече глав МИД Армении и Грузии
16:47 03.07.2024 (обновлено: 17:37 03.07.2024)
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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На встрече Дарчиашвили с его армянским коллегой разговор коснулся политического и экономического сотрудничества двух стран
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Переход отношений Грузии и Армении на новый уровень и перспективы дальнейшего сотрудничества стали главной темой встречи министров иностранных дел двух стран Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
"Надо отметить, что наше двухстороннее сотрудничество с подписанием Декларации о стратегическом партнерстве перешло на качественно новую ступень. Новый этап переломно сказался на нашем многостороннем сотрудничестве", – заявил на брифинге после встречи министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
По его словам, на встрече с министром иностранных дел Армении Аратом Мирзояном разговор коснулся политического и экономического сотрудничества двух стран.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Мы обсудили существующее между нашими странами интенсивное многомерное сотрудничество. Армения входит в десятку торговых партнеров Грузии, а в направлении туризма – в первую тройку. Мы рассмотрели разные направления, и я уверен, что экономическое сотрудничество между нами, которое приносит пользу для обеих стран, еще более усилится", – сказал Дарчиашвили.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
Глава МИД Армении в свою очередь заявил, что его страна заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Грузией, особенно в таможенном секторе.
"Сотрудничество Грузии и Армении действительно быстро развивается по всем направлениям – будь то экономика или безопасность, начиная от образования и культуры, и заканчивая туризмом и контактами между людьми. Важный прогресс есть в торговле, и мы можем расширить наше сотрудничество в таможенном секторе, достигнуть новых важных результатов, способствовать углублению контактов между бизнесом и людьми", – сказал Мирзоян.
Этот год, по мнению главы МИД Армении, отличался интенсивными отношениями между странами. "Появляется динамика в наших двухсторонних отношениях", – отметил Мирзоян.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
На встрече стороны также выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета двух стран и отметили готовность бороться с вызовами, существующими в регионе.
"Мы обсудили текущие процессы в регионе, существующие вызовы и возможности, подчеркнули важность совместных усилий в процессе борьбы с этими вызовами", – сказал Дарчиашвили.
Между тем глава МИД Армении озвучил в Тбилиси и новые стремления своей страны.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaВстреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
Встреча министров иностранных дел Грузии и Армении Ильи Дарчиашвили и Арарата Мирзояна в Тбилиси
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Армения с энтузиазмом восприняла новость о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС, что имеет большое значение не только в контексте армяно-грузинских отношений, но и в контексте региональных событий. Хочу сказать, что у Республики Армения также есть отношения с ЕС, формирование новой повестки дня, наших взглядов и перспектив", – сказал Мирзоян.
Грузия и Армения
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительным данным, составил 1,1 миллиарда долларов.
В январе 2023 года страны подписали соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения", которое вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В январе 2024 года Грузия и Армения заключили в Тбилиси соглашение о стратегическом партнерстве.