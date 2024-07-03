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Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия

Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия

Sputnik Грузия

Нугзара Цурцумия нашли мертвым у него дома 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Скончался грузинский борец греко-римского стиля, чемпион мира 2019 года Нугзар Цурцумия, говорится в сообщении на странице Национальной федерации борьбы Грузии в соцсети. Цурцумия ушел из жизни в возрасте 27 лет. По данным СМИ, его нашли мертвым дома. Цурцумия стал золотым призером в весовой категории до 55 кг. на чемпионате мира в Астане в 2019 году. Тогда эта медаль стала первым золотом по греко-римской борьбе на чемпионате мира для грузинской сборной за 12 лет.После победы Цурцумия сказал, что в начале любого поединка, будь то чемпионат Европы, мира или любой другой турнир, он думает о своем погибшем брате. По возвращении на родину он отнес пояс чемпиона мира на могилу брата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, астана, нугзар цурцумия, происшествия