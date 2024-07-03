https://sputnik-georgia.ru/20240703/skonchalsya-chempion-mira-po-greko-rimskoy-borbe-nugzar-tsurtsumiya-288822302.html
Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия
Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия
Sputnik Грузия
Нугзара Цурцумия нашли мертвым у него дома 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T23:02+0400
2024-07-03T23:02+0400
2024-07-03T23:02+0400
спорт
новости
грузия
астана
нугзар цурцумия
происшествия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/03/288822126_0:67:895:570_1920x0_80_0_0_f569cc1df28f513140102c1c06a315f1.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Скончался грузинский борец греко-римского стиля, чемпион мира 2019 года Нугзар Цурцумия, говорится в сообщении на странице Национальной федерации борьбы Грузии в соцсети. Цурцумия ушел из жизни в возрасте 27 лет. По данным СМИ, его нашли мертвым дома. Цурцумия стал золотым призером в весовой категории до 55 кг. на чемпионате мира в Астане в 2019 году. Тогда эта медаль стала первым золотом по греко-римской борьбе на чемпионате мира для грузинской сборной за 12 лет.После победы Цурцумия сказал, что в начале любого поединка, будь то чемпионат Европы, мира или любой другой турнир, он думает о своем погибшем брате. По возвращении на родину он отнес пояс чемпиона мира на могилу брата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
астана
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/03/288822126_22:0:873:638_1920x0_80_0_0_63f09e1bf0cd5ba99eeba8a9f0db59b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, астана, нугзар цурцумия, происшествия
спорт, новости, грузия, астана, нугзар цурцумия, происшествия
Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе Нугзар Цурцумия
Нугзара Цурцумия нашли мертвым у него дома
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Скончался грузинский борец греко-римского стиля, чемпион мира 2019 года Нугзар Цурцумия, говорится в сообщении на странице Национальной федерации борьбы Грузии в соцсети.
Цурцумия ушел из жизни в возрасте 27 лет. По данным СМИ, его нашли мертвым дома.
Цурцумия стал золотым призером в весовой категории до 55 кг. на чемпионате мира в Астане в 2019 году. Тогда эта медаль стала первым золотом по греко-римской борьбе на чемпионате мира для грузинской сборной за 12 лет.
После победы Цурцумия сказал, что в начале любого поединка, будь то чемпионат Европы, мира или любой другой турнир, он думает о своем погибшем брате. По возвращении на родину он отнес пояс чемпиона мира на могилу брата.