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В жизни абитуриентов с ЕНЭ начинается новый этап – премьер-министр Грузии

В жизни абитуриентов с ЕНЭ начинается новый этап – премьер-министр Грузии

Sputnik Грузия

Единые национальные экзамены сегодня начались в Грузии с экзамена по грузинскому языку и литературе 03.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. В жизни абитуриентов начинается новый этап, который определит их будущее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в день начала Единых национальных экзаменов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начались в среду, 3 июля, в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Завершатся ЕНЭ 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По словам главы правительства, новое поколение – это больше энергии и возможностей для современной Грузии."Новое поколение, прежде всего, означает больше энергии и возможностей для современной Грузии. Верю, что ваша сила, полученные знания и опыт принесут нашей стране еще больше прогресса и развития", – заявил Кобахидзе. Экзаменационные центры открылись в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. По информации Национального центра экзаменов и оценок, на экзамен по грузинскому языку и литературе в 9:00 явилось более 93% зарегистрированных абитуриентов. Среди опоздавших на первую экзаменационную сессию всего один человек. Правила проведения ЕНЭ Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык, один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует вуз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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