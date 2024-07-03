https://sputnik-georgia.ru/20240703/vnimaniyu-avtomobilistov-v-gruzii-razreshili-temnee-tonirovat-mashiny-288805043.html

Вниманию автомобилистов! В Грузии разрешили темнее тонировать машины

Вниманию автомобилистов! В Грузии разрешили темнее тонировать машины

Sputnik Грузия

Автомобилистам разрешили затемнять передние боковые стекла до 60% без согласования с МВД 03.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-03T14:08+0400

2024-07-03T14:08+0400

2024-07-03T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Владельцев автомобилей в Грузии с 3 июля 2024 года не будут штрафовать за уровень затемнения передних боковых стекол до 60%, говорится в сообщении МВД Грузии. Езда с затемненными стеклами выше нормы без специального разрешения, полученного от МВД, карается штрафом в размере 500 лари. Согласно новым правилам, уровень затемнения передних боковых стекол увеличивается с 40% до 60%, а уровень затемнения задних боковых стекол остается прежним –75%. При этом лобовое стекло затемнять запрещено. На сегодняшний день автомобилями с полностью затемненными стеклами могут пользоваться президент Грузии, премьер-министр, министры, мэры, губернаторы, депутаты, главы силовых ведомств, председатели судов, сотрудники госохраны. Кроме того, полное затемнение стекол допустимо для автомобилей следственных ведомств, инкассаторов, машин скорой медицинской помощи и автомобилей для перевозки заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии