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Вниманию автомобилистов! В Грузии разрешили темнее тонировать машины
Вниманию автомобилистов! В Грузии разрешили темнее тонировать машины
Sputnik Грузия
Автомобилистам разрешили затемнять передние боковые стекла до 60% без согласования с МВД 03.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-03T14:08+0400
2024-07-03T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Владельцев автомобилей в Грузии с 3 июля 2024 года не будут штрафовать за уровень затемнения передних боковых стекол до 60%, говорится в сообщении МВД Грузии. Езда с затемненными стеклами выше нормы без специального разрешения, полученного от МВД, карается штрафом в размере 500 лари. Согласно новым правилам, уровень затемнения передних боковых стекол увеличивается с 40% до 60%, а уровень затемнения задних боковых стекол остается прежним –75%. При этом лобовое стекло затемнять запрещено. На сегодняшний день автомобилями с полностью затемненными стеклами могут пользоваться президент Грузии, премьер-министр, министры, мэры, губернаторы, депутаты, главы силовых ведомств, председатели судов, сотрудники госохраны. Кроме того, полное затемнение стекол допустимо для автомобилей следственных ведомств, инкассаторов, машин скорой медицинской помощи и автомобилей для перевозки заключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мвд грузии
грузия, новости, общество, мвд грузии
Вниманию автомобилистов! В Грузии разрешили темнее тонировать машины
Автомобилистам разрешили затемнять передние боковые стекла до 60% без согласования с МВД
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Владельцев автомобилей в Грузии с 3 июля 2024 года не будут штрафовать за уровень затемнения передних боковых стекол до 60%, говорится в сообщении МВД Грузии.
Езда с затемненными стеклами выше нормы без специального разрешения, полученного от МВД, карается штрафом в размере 500 лари.
Согласно новым правилам, уровень затемнения передних боковых стекол увеличивается с 40% до 60%, а уровень затемнения задних боковых стекол остается прежним –75%.
При этом лобовое стекло затемнять запрещено.
На сегодняшний день автомобилями с полностью затемненными стеклами могут пользоваться президент Грузии, премьер-министр, министры, мэры, губернаторы, депутаты, главы силовых ведомств, председатели судов, сотрудники госохраны.
Кроме того, полное затемнение стекол допустимо для автомобилей следственных ведомств, инкассаторов, машин скорой медицинской помощи и автомобилей для перевозки заключенных.