https://sputnik-georgia.ru/20240703/zaklyuchennye-v-gruzii-tozhe-abiturienty-skolko-iz-nikh-sdayut-vstupitelnye-ekzameny-288821132.html

Заключенные в Грузии тоже абитуриенты: сколько из них сдают вступительные экзамены?

Заключенные в Грузии тоже абитуриенты: сколько из них сдают вступительные экзамены?

Sputnik Грузия

Учиться заключенные будут уже в тюрьме в дистанционном формате по программам бакалавриата и магистратуры 03.07.2024, Sputnik Грузия

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единые национальные экзамены

вступительные экзамены

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специальная пенитенциарная служба

сакстат

тюрьма

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. В Единых национальных и Единых магистерских экзаменах в Грузии принимают участие 34 заключенных, из которых четверо несовершеннолетних, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы начались 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе и завершатся 26 июля экзаменом по физике. В 2024 году для участия экзаменах зарегистрировались более 47 тысяч абитуриентов. По данным службы, учиться заключенные будут уже в тюрьме, где с 2022 года работает инновационный проект "Цифровой университет". Он дает возможность обучаться онлайн в авторизированных в Грузии вузах в бакалавриате или магистратуре.Европейская организация тюрем и систем исполнения наказаний Europris признала "Цифровой университет" среди трех лучших инноваций в Европе из 37 проектов.По данным Нацслужбы статистики "Сакстат", на май 2024 года 68 заключенных в тюрьмах проходили обучение в школах, а 34 – учились в вузах по программам бакалавриата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

единые национальные экзамены, вступительные экзамены, общий магистерский экзамен, грузия, общество, новости, специальная пенитенциарная служба, сакстат, тюрьма, образование в грузии, образование