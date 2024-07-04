Белоснежка в супермаркете и Русалочка с мобильником: сказочные героини на современный лад
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Искусственный интеллект показал, как бы выглядели любимые сказочные герои в наши дни
Вы могли бы представить себе Белоснежку, пришедшую за покупками в супермаркет, а Русалочку, говорящую по мобильному телефону? Смотрите в фотоленте Sputnik, как бы выглядели сказочные персонажи по мнению ИИ в наше время.
© photo : AI generated
Василиса Прекрасная в Москва-Сити.
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© photo : AI generated
Василиса Прекрасная в Москва-Сити.
© photo : AI generated
Ариэль говорит по мобильному телефону.
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© photo : AI generated
Ариэль говорит по мобильному телефону.
© photo : AI generated
Мулан – сотрудник полиции в Пекине.
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© photo : AI generated
Мулан – сотрудник полиции в Пекине.
© photo : AI generated
Белоснежка в супермаркете.
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© photo : AI generated
Белоснежка в супермаркете.
© photo : AI generated
Принцесса Белль работает за ноутбуком.
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© photo : AI generated
Принцесса Белль работает за ноутбуком.
© photo : AI generated
Рапунцель в Париже.
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© photo : AI generated
Рапунцель в Париже.
© photo : AI generated
Покахонтас в Лос-Анжелесе.
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© photo : AI generated
Покахонтас в Лос-Анжелесе.
© photo : AI generated
Золушка в пентхаусе.
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© photo : AI generated
Золушка в пентхаусе.