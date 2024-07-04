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Белоснежка в супермаркете и Русалочка с мобильником: сказочные героини на современный лад

Белоснежка в супермаркете и Русалочка с мобильником: сказочные героини на современный лад

Sputnik Грузия

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели любимые сказочные герои в наши дни 04.07.2024, Sputnik Грузия

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Вы могли бы представить себе Белоснежку, пришедшую за покупками в супермаркет, а Русалочку, говорящую по мобильному телефону? Смотрите в фотоленте Sputnik, как бы выглядели сказочные персонажи по мнению ИИ в наше время.

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