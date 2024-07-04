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Белоснежка в супермаркете и Русалочка с мобильником: сказочные героини на современный лад
Белоснежка в супермаркете и Русалочка с мобильником: сказочные героини на современный лад
Sputnik Грузия
Искусственный интеллект показал, как бы выглядели любимые сказочные герои в наши дни 04.07.2024, Sputnik Грузия
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Вы могли бы представить себе Белоснежку, пришедшую за покупками в супермаркет, а Русалочку, говорящую по мобильному телефону? Смотрите в фотоленте Sputnik, как бы выглядели сказочные персонажи по мнению ИИ в наше время.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Белоснежка в супермаркете и Русалочка с мобильником: сказочные героини на современный лад

09:20 04.07.2024
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Искусственный интеллект показал, как бы выглядели любимые сказочные герои в наши дни
Вы могли бы представить себе Белоснежку, пришедшую за покупками в супермаркет, а Русалочку, говорящую по мобильному телефону? Смотрите в фотоленте Sputnik, как бы выглядели сказочные персонажи по мнению ИИ в наше время.
© photo : AI generated

Василиса Прекрасная в Москва-Сити.

Василиса Прекрасная в Москва-Сити. - Sputnik Грузия
1/8
© photo : AI generated

Василиса Прекрасная в Москва-Сити.

© photo : AI generated

Ариэль говорит по мобильному телефону.

Ариэль говорит по мобильному телефону. - Sputnik Грузия
2/8
© photo : AI generated

Ариэль говорит по мобильному телефону.

© photo : AI generated

Мулан – сотрудник полиции в Пекине.

Мулан – сотрудник полиции в Пекине. - Sputnik Грузия
3/8
© photo : AI generated

Мулан – сотрудник полиции в Пекине.

© photo : AI generated

Белоснежка в супермаркете.

Белоснежка в супермаркете. - Sputnik Грузия
4/8
© photo : AI generated

Белоснежка в супермаркете.

© photo : AI generated

Принцесса Белль работает за ноутбуком.

Принцесса Белль работает за ноутбуком. - Sputnik Грузия
5/8
© photo : AI generated

Принцесса Белль работает за ноутбуком.

© photo : AI generated

Рапунцель в Париже.

Рапунцель в Париже. - Sputnik Грузия
6/8
© photo : AI generated

Рапунцель в Париже.

© photo : AI generated

Покахонтас в Лос-Анжелесе.

Покахонтас в Лос-Анжелесе. - Sputnik Грузия
7/8
© photo : AI generated

Покахонтас в Лос-Анжелесе.

© photo : AI generated

Золушка в пентхаусе.

Золушка в пентхаусе. - Sputnik Грузия
8/8
© photo : AI generated

Золушка в пентхаусе.

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