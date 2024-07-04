https://sputnik-georgia.ru/20240704/itog-ostanetsya-prezhnim--deputat-o-vozmozhnom-obedinenii-oppozitsii-v-gruzii-288836065.html

Итог останется прежним – депутат о возможном объединении оппозиции в Грузии

Итог останется прежним – депутат о возможном объединении оппозиции в Грузии

Sputnik Грузия

На сегодняшний день ни одна из партий, кроме "Стратегии Агмашенебели", официально не подтвердила своей готовности объединится с "Единым национальным движением" 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T19:37+0400

2024-07-04T19:37+0400

2024-07-04T20:02+0400

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

элене хоштария

зураб джапаридзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Все оппозиционные партии – выходцы из "Единого национального движения", и от перемены мест слагаемых сумма не поменяется, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили. В понедельник, 8 июля, станет известно об окончательном решении партий "Единое национальное движение", "Гирчи - больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Лело для Грузии", подписавших декларацию о сотрудничестве, будут ли они объединяться перед выборами или нет. Лидеры партий "Гирчи - больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали" Зураб Джапаридзе, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе и Ника Мелия – бывшие члены партии "Единое национальное движение", которые из-за внутренних разногласий покинули партию в разное время. Лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были банкирами на момент правления "Нацдвижения". На сегодняшний день ни одна из партий, кроме "Стратегии Агмашенебели", официально не подтвердила своей готовности объединится с "Единым национальным движением". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, элене хоштария, зураб джапаридзе, единое национальное движение