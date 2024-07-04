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Изменение цен в Грузии за год – данные за июнь

Изменение цен в Грузии за год – данные за июнь

Sputnik Грузия

Годовая инфляция в Грузии, по данным на июнь, составила 2,2%. 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T17:06+0400

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Годовая инфляция в Грузии, по данным на июнь, составила 2,2%. Больше всего подорожала сфера транспорта. Рост цен на эксплуатацию личных транспортных средств в июне 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 15,5%. Цены на приобретение транспорта выросли на 4,9%, а транспортное обслуживание – на 4,7%. На втором месте – гостиницы, кафе и рестораны. В целом в этой сфере рост цен составил 7,5%. Если брать отдельно каждую группу, то общественное питание подорожало на 7,7%, а гостиничное обслуживание – на 6,5%.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, инфографика, инфляция, цены, инфографика