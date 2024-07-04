https://sputnik-georgia.ru/20240704/k-tusheniyu-pozhara-na-gore-mtatsminda-podklyuchili-vertolet-288831660.html

К тушению пожара на горе Мтацминда подключили вертолет

К тушению пожара на горе Мтацминда подключили вертолет

Sputnik Грузия

Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T15:54+0400

2024-07-04T15:54+0400

2024-07-04T15:54+0400

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гора мтацминда

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда локализован, к тушению подключили вертолет, сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Кети Ковзиашвили в соцсети. Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана. Горят кусты и кустарники, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, происшествия, гора мтацминда