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К тушению пожара на горе Мтацминда подключили вертолет
К тушению пожара на горе Мтацминда подключили вертолет
Sputnik Грузия
Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T15:54+0400
2024-07-04T15:54+0400
2024-07-04T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда локализован, к тушению подключили вертолет, сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Кети Ковзиашвили в соцсети. Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана. Горят кусты и кустарники, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, гора мтацминда
новости, грузия, происшествия, гора мтацминда
К тушению пожара на горе Мтацминда подключили вертолет
Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда локализован, к тушению подключили вертолет, сообщила директор департамента стратегических коммуникаций МВД Кети Ковзиашвили в соцсети.
Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана. Горят кусты и кустарники, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.