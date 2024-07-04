https://sputnik-georgia.ru/20240704/kto-stanet-genprokurorom-gruzii-i-po-kakim-kriteriyam---otvet-deputata-288828494.html
Кто станет генпрокурором Грузии и по каким критериям – ответ депутата
Кто станет генпрокурором Грузии и по каким критериям – ответ депутата
Sputnik Грузия
Пост генпрокурора стал вакантным после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T13:19+0400
2024-07-04T13:19+0400
2024-07-04T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Процесс избрания Генерального прокурора Грузии не зависит от правительства, для кандидатов важны профессионализм и опыт, заявил глава парламентского комитета про процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили.Прокурорский совет приступил к собеседованиям с кандидатами на пост Генпрокурора Грузии. Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья.Он пояснил, что по процедуре прокурорский совет отберет трех кандидатов и представит их парламенту, после чего депутаты утвердят одного из них на должность Генпрокурора Грузии.На должность Генпрокурора представлены 11 кандидатов из которых пять выдвинули свои кандидатуры сами, двух – представила оппозиционная партия "Грузия", а четверых – неправительственные организации. Из кандидатов две женщины.Среди кандидатов юрист Григол Гагнидзе, которого поддержали сразу шесть НПО, зампрокурора Георгий Габиташвили, которого представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов, а также известный адвокат Александр Кобаидзе.Процесс избранияПо итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре отдельно. Голосование будет тайным.Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета.Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимого количества голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации.После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, ираклий шотадзе, прокурорский совет
политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, ираклий шотадзе, прокурорский совет
Кто станет генпрокурором Грузии и по каким критериям – ответ депутата
13:19 04.07.2024 (обновлено: 13:58 04.07.2024)
Пост генпрокурора стал вакантным после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Процесс избрания Генерального прокурора Грузии не зависит от правительства, для кандидатов важны профессионализм и опыт, заявил глава парламентского комитета про процедурным вопросам и регламенту Ираклий Кадагишвили.
Прокурорский совет приступил к собеседованиям с кандидатами на пост Генпрокурора Грузии. Должность вакантна с 23 мая после того, как Ираклий Шотадзе подал в отставку по состоянию здоровья.
"Процесс избрания прокурора больше не зависит от исполнительной власти, правительства. Он зависит от институции (прокурорский совет – ред.), которая была создана при нашей власти. Имеют значение профессионализм, опыт и добросовестность", – сказал Кадагишвили.
Он пояснил, что по процедуре прокурорский совет отберет трех кандидатов и представит их парламенту, после чего депутаты утвердят одного из них на должность Генпрокурора Грузии.
На должность Генпрокурора представлены 11 кандидатов из которых пять выдвинули свои кандидатуры сами, двух – представила оппозиционная партия "Грузия", а четверых – неправительственные организации. Из кандидатов две женщины.
Среди кандидатов юрист Григол Гагнидзе, которого поддержали сразу шесть НПО, зампрокурора Георгий Габиташвили, которого представили НПО "Исследовательский центр развития правовой системы" и члены академических и правовых кругов, а также известный адвокат Александр Кобаидзе.
По итогам консультаций Прокурорский совет выберет не менее трех кандидатов, минимум 1/3 которых будет другого пола. Голосование состоится по каждой кандидатуре отдельно. Голосование будет тайным.
Избранным кандидатом станет тот, кто получит наибольшее количество голосов, но не менее 2/3 полного состава Прокурорского совета. Если два или более кандидатов наберут равное количество голосов, решающее слово будет за председателем совета.
Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, во втором туре голосование состоится между двумя кандидатами с лучшим результатом. Если же и на этот раз никто не наберет необходимого количества голосов, Прокурорский совет заново начнет проводить консультации.
После избрания кандидата Прокурорский совет с соответствующим обоснованием представит его парламенту. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры.