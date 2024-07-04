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На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар
На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар
Sputnik Грузия
На месте работают пожарные, угрозы распространения огня нет 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар, горит трава на склоне, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана. Горят кусты и кустарники, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.В данный момент проводятся работы по ликвидации пожала, угрозы распространения огня нет.Причина пожара пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар
15:06 04.07.2024 (обновлено: 15:42 04.07.2024)
Дополняется
На месте работают пожарные, угрозы распространения огня нет
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар, горит трава на склоне, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана. Горят кусты и кустарники, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
В данный момент проводятся работы по ликвидации пожала, угрозы распространения огня нет.
Причина пожара пока неизвестна.