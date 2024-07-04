https://sputnik-georgia.ru/20240704/na-gore-mtatsminda-v-tbilisi-vspykhnul-pozhar-288830692.html

На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар

На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар

Sputnik Грузия

На месте работают пожарные, угрозы распространения огня нет 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T15:06+0400

2024-07-04T15:06+0400

2024-07-04T15:42+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337347_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_39311ed25921b4aa5553c8f866f14fce.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. На горе Мтацминда в Тбилиси вспыхнул пожар, горит трава на склоне, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Место возгорания находится у дороги в направлении пригорода Тбилиси - Окрокана. Горят кусты и кустарники, сообщил телеканал "Рустави 2" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.В данный момент проводятся работы по ликвидации пожала, угрозы распространения огня нет.Причина пожара пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси