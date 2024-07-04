https://sputnik-georgia.ru/20240704/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-skolko-sluchaev-vyyavili-v-iyune-288834952.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявили в июне

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявили в июне

Sputnik Грузия

Больше всего нарушений выявили в регионе Квемо-Картли 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T22:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. 61 факт незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов в июне 2024 года выявили сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В общем было изъято 56 639 кубометров незаконно добытой древесины разных пород. "Составлена соответствующая документация, лесопилки опечатаны, а с прилегающей территории изъяли 24 729 кубометров древесины под материалы и 26 387 кубометров древесины на дрова, которые будут складированы в "деловых дворах", – говорится в информации Национального агентства лесного хозяйства Грузии. Также в ведомстве отмечают, что с января по июнь 2024 года выявлено 436 фактов незаконной вырубки и перевозки древесины по стране, в "деловых дворах" объем складированного ресурса составил 355,91 кубометра. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия: 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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