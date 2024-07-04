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Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявили в июне
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявили в июне
Sputnik Грузия
Больше всего нарушений выявили в регионе Квемо-Картли 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T22:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. 61 факт незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов в июне 2024 года выявили сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В общем было изъято 56 639 кубометров незаконно добытой древесины разных пород. "Составлена соответствующая документация, лесопилки опечатаны, а с прилегающей территории изъяли 24 729 кубометров древесины под материалы и 26 387 кубометров древесины на дрова, которые будут складированы в "деловых дворах", – говорится в информации Национального агентства лесного хозяйства Грузии. Также в ведомстве отмечают, что с января по июнь 2024 года выявлено 436 фактов незаконной вырубки и перевозки древесины по стране, в "деловых дворах" объем складированного ресурса составил 355,91 кубометра. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия: 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, самцхе-джавахети, имерети, кахети
грузия, новости, общество, самцхе-джавахети, имерети, кахети
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько случаев выявили в июне
Больше всего нарушений выявили в регионе Квемо-Картли
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. 61 факт незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов в июне 2024 года выявили сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии, сообщает пресс-служба ведомства.
Больше всего нарушений выявили в регионе Квемо-Картли (19). Далее следуют Кахети (11), Гурия (11), Шида Картли (8), Самцхе-Джавахети (7) и Имерети (5). Также выявлено 4 факта незарегистрированных лесопилок на территории государственного леса – в Самцхе-Джавахети, Имерети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети.
В общем было изъято 56 639 кубометров незаконно добытой древесины разных пород.
"Составлена соответствующая документация, лесопилки опечатаны, а с прилегающей территории изъяли 24 729 кубометров древесины под материалы и 26 387 кубометров древесины на дрова, которые будут складированы в "деловых дворах", – говорится в информации Национального агентства лесного хозяйства Грузии.
Также в ведомстве отмечают, что с января по июнь 2024 года выявлено 436 фактов незаконной вырубки и перевозки древесины по стране, в "деловых дворах" объем складированного ресурса составил 355,91 кубометра.
Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.
Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия: 153.