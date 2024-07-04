https://sputnik-georgia.ru/20240704/partiya-gakhariya-ne-budet-sotrudnichat-s-natsdvizheniem--deputat-288832367.html

Партия Гахария не будет сотрудничать с "Нацдвижением" – депутат

Партия Гахария не будет сотрудничать с "Нацдвижением" – депутат

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T16:31+0400

2024-07-04T16:31+0400

2024-07-04T16:31+0400

политика

грузия

новости

георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" не собирается объединяться с кем-либо перед выборами, тем более с самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил депутат от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили журналистам. Партии "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Лело для Грузии", подписавшие декларацию о сотрудничестве, договорились, что до 8 июля найдут "самую эффективную конфигурацию единства" для достижения лучших результатов на выборах. Между тем в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что как раз отсутствие рейтингов и сподвигло оппозицию к объединению. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024