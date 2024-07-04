По итогам саммита ШОС подписана Астанинская декларация
© POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
© POOL/
Подписаться
По итогам заседания участники саммита подписали 25 документов. В их числе и Астанинская декларация
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилось в Астане подписанием документов.
"Выражаю вам большую признательность за активное и конструктивное участие в сегодняшнем заседании. На этом заседание совета глав государств членов ШОС объявляю закрытым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По итогам заседания участники саммита подписали ряд документов. В их числе Астанинская декларация.
Так, Шанхайская организация сотрудничества считает недопустимыми двойные стандарты в борьбе с терроризмом, который ничем не может быть оправдан.
"Терроризм в любых формах и проявлениях не может быть оправдан, потворство террористам и их укрывательство должны быть решительно осуждены всем мировым сообществом", - указывается в документе.
ШОС принимает меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.
Более того в тексте подчеркивается, что организация решительно выступает против любых террористических актов и агрессивных действий в отношении граждан, а также дипломатических представительств и консульских учреждений государств - членов ШОС, неприкосновенность которых гарантирована общепризнанными нормами международного права.
"Государства-члены придерживаются твердого мнения, что международное сообщество должно изолировать и разоблачать те страны, которые укрывают террористов, предоставляют им безопасное убежище и потворствуют терроризму. Они будут противодействовать киберпропаганде и дезинформационным кампаниям против государств - членов ШОС, проводимым международными террористическими организациями", - отмечается в тексте документа.
В общей сложности главы государств-членов ШОС подписали 25 документов. В частности, президенты утвердили:
инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие",
проект стратегии развития ШОС до 2035 года,
Антинаркотическую стратегию на 2024-2029 годы,
программу сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы,
план мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года.
Кроме того, в рамках Астанинского саммита была утверждена стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года, ранее согласованная главами энергетических ведомств на совещании ШОС в столице Казахстана в июне.
Решением совета глав государств-членов ШОС китайский город Циндао был объявлен туристической и культурной столицей организации на 2024-2025 годы.
Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.