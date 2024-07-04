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По итогам саммита ШОС подписана Астанинская декларация

По итогам саммита ШОС подписана Астанинская декларация

Sputnik Грузия

По итогам заседания участники саммита подписали 25 документов. В их числе и Астанинская декларация 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T18:15+0400

2024-07-04T18:15+0400

2024-07-04T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилось в Астане подписанием документов."Выражаю вам большую признательность за активное и конструктивное участие в сегодняшнем заседании. На этом заседание совета глав государств членов ШОС объявляю закрытым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.По итогам заседания участники саммита подписали ряд документов. В их числе Астанинская декларация.Так, Шанхайская организация сотрудничества считает недопустимыми двойные стандарты в борьбе с терроризмом, который ничем не может быть оправдан.ШОС принимает меры по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности.Более того в тексте подчеркивается, что организация решительно выступает против любых террористических актов и агрессивных действий в отношении граждан, а также дипломатических представительств и консульских учреждений государств - членов ШОС, неприкосновенность которых гарантирована общепризнанными нормами международного права.В общей сложности главы государств-членов ШОС подписали 25 документов. В частности, президенты утвердили:Кроме того, в рамках Астанинского саммита была утверждена стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года, ранее согласованная главами энергетических ведомств на совещании ШОС в столице Казахстана в июне.Решением совета глав государств-членов ШОС китайский город Циндао был объявлен туристической и культурной столицей организации на 2024-2025 годы.Саммит ШОС проходит 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этот четверг, 4 июля, Белоруссия также была официально принята в состав организации. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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