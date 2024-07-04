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Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси ликвидирован
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси ликвидирован
Sputnik Грузия
С огнем боролись как на земле, так и с воздуха 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T17:30+0400
2024-07-04T17:30+0400
2024-07-04T17:30+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси, где загорелись трава и кусты, ликвидирован, ведется обработка дымящихся очагов, сообщает телеканал "Рустави 2".С огнем боролись как на земле, так и с воздуха. К тушению были подключены два вертолета МВД.Пожар был неподалеку от дороги в направлении пригорода Тбилиси – Окрокана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси ликвидирован
С огнем боролись как на земле, так и с воздуха
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси, где загорелись трава и кусты, ликвидирован, ведется обработка дымящихся очагов, сообщает телеканал "Рустави 2".
С огнем боролись как на земле, так и с воздуха. К тушению были подключены два вертолета МВД.
Пожар был неподалеку от дороги в направлении пригорода Тбилиси – Окрокана.