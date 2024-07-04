Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240704/pozhar-na-gore-mtatsminda-v-tbilisi-likvidirovan-288834143.html
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси ликвидирован
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси ликвидирован
Sputnik Грузия
С огнем боролись как на земле, так и с воздуха 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T17:30+0400
2024-07-04T17:30+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
пожар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818372_0:189:3304:2048_1920x0_80_0_0_de2bba5582a0838a4621eac41e23e53f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси, где загорелись трава и кусты, ликвидирован, ведется обработка дымящихся очагов, сообщает телеканал "Рустави 2".С огнем боролись как на земле, так и с воздуха. К тушению были подключены два вертолета МВД.Пожар был неподалеку от дороги в направлении пригорода Тбилиси – Окрокана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283818372_990:312:3304:2048_1920x0_80_0_0_8872f6d004d38de4716a35a916ed0c05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар
происшествия, грузия, новости, тбилиси, пожар

Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси ликвидирован

17:30 04.07.2024
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси и набережную Куры, гора Мтацминда, октябрь 2023
Вид на город Тбилиси и набережную Куры, гора Мтацминда, октябрь 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 04.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
С огнем боролись как на земле, так и с воздуха
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси, где загорелись трава и кусты, ликвидирован, ведется обработка дымящихся очагов, сообщает телеканал "Рустави 2".
С огнем боролись как на земле, так и с воздуха. К тушению были подключены два вертолета МВД.
Пожар был неподалеку от дороги в направлении пригорода Тбилиси – Окрокана.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0