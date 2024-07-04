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СПГ из США не хватает: эксперт по энергетике о рекордных поставках российского газа в ЕС
СПГ из США не хватает: эксперт по энергетике о рекордных поставках российского газа в ЕС
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Как Россия смогла нарастить поставки газа в Европу, несмотря на санкции? Сколько европейцы заплатят российским энергетическим компаниям в 2024 году? 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T17:28+0400
2024-07-04T17:28+0400
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Можно ли ждать дальнейшего роста продаж на европейском направлении? Какую роль в ситуации на газовом рынке сыграет турецкий газовый хаб? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
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мультимедиа, видео, экономика, в мире, сша, европа, россия, видео
мультимедиа, видео, экономика, в мире, сша, европа, россия, видео
СПГ из США не хватает: эксперт по энергетике о рекордных поставках российского газа в ЕС
Как Россия смогла нарастить поставки газа в Европу, несмотря на санкции? Сколько европейцы заплатят российским энергетическим компаниям в 2024 году?
Можно ли ждать дальнейшего роста продаж на европейском направлении? Какую роль в ситуации на газовом рынке сыграет турецкий газовый хаб?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.