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В Батуми прибыл первый рейс из Уфы
В Батуми прибыл первый рейс из Уфы
Sputnik Грузия
Из аэропорта Уфа прямым рейсом можно вылететь в Тбилиси на самолете компании "Азимут" 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Первый рейс авиакомпании Red Wings прибыл из аэропорта Уфа в Батуми с максимальной загрузкой. Улететь на отдых к побережью Черного моря теперь можно еженедельно, по четвергам, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров. Напоминаем, что из аэропорта Уфа прямым рейсом можно вылететь в столицу Грузии – Тбилиси. Еженедельные полеты выполняет авиакомпания "Азимут". В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм, уфа, батуми, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения
грузия, новости, общество, туризм, уфа, батуми, тбилиси, авиасообщение россии и грузии, грузино-российские отношения
В Батуми прибыл первый рейс из Уфы
21:29 04.07.2024 (обновлено: 21:51 04.07.2024)
Из аэропорта Уфа прямым рейсом можно вылететь в Тбилиси на самолете компании "Азимут"
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Первый рейс авиакомпании Red Wings прибыл из аэропорта Уфа в Батуми с максимальной загрузкой.
Улететь на отдых к побережью Черного моря теперь можно еженедельно, по четвергам, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.
"Вылет из Уфы в Батуми в 10:20, в обратном направлении в 14:15 (время местное для каждого аэропорта). Путь между городами займет 3 часа 35 минут", - говорится в сообщении в телеграмм-канале аэропорта.
Напоминаем, что из аэропорта Уфа прямым рейсом можно вылететь в столицу Грузии – Тбилиси. Еженедельные полеты выполняет авиакомпания "Азимут".
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.