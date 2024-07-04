https://sputnik-georgia.ru/20240704/v-gruzii-razrabotan-kodeks-dlya-postavschikov-televidenie-podobnykh-uslug-288836213.html

В Грузии разработан Кодекс для поставщиков телевидение-подобных услуг

В Грузии разработан Кодекс для поставщиков телевидение-подобных услуг

Sputnik Грузия

Речь идет о телевидение-подобных услугах – передачах, которые потребители могут смотреть по индивидуальному запросу 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу в Грузии с 1 января 2025 года обяжут соблюдать кодекс этики, приравняв к СМИ в плане ответственности. Речь идет о телевидение-подобных услугах. Создается каталог программ, при помощи которого потребители по индивидуальному запросу просматривают желаемые программы в выбранное ими время.Кодекс поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по вызову утвердила Национальная комиссия по коммуникациям. Он касается как методов работы поставщиков, так и производимых ими продуктов. Поставщики с 1 января будут обязаны нести редакционную ответственность за выбор содержания аудиовизуальной медиауслуги – за подачу точной, беспристрастной и сбалансированной информации. Запрещается распространение информации о методах суицида и членовредительства, а также оскорбительной информации, которая не служит интересам общества. Обязательным становится указание источника информации. У заинтересованных лиц будет право дать ответ на порочащую их информацию. Поставщики вышеуказанных медиауслуг будут обязаны соблюдать неприкосновенность личной жизни, если речь идет о несчастных случаях или трагедиях. Запрещается распространение контента, поощряющего преступления или антисоциальную деятельность, оглашение имен обвиняемых, свидетелей, пострадавших, присяжных заседателей. Поставщики также будут обязаны соблюдать неприкосновенность личной жизни в отношении несовершеннолетних или непубличных лиц. Запрещается распространение без разрешения информации о собственности, местонахождении членов семьи, сцен насилия. Программы об оккультизме, экзорцизме, паранормальных практиках или гипнозе не должны содержать советы о здоровье, финансах, заработке или таких отношениях, которые могут нанести вред людям. Запрещается использование аудио- и визуальных эффектов, воздействующих на аудиторию без ее ведома. Целью программы не должна быть защита интересов одного политического субъекта, какой-либо группы или лица или доминирование какого-либо мнения или взглядов, когда речь идет о спорных политических, экономических или других вопросах, представляющих общественный интерес. При освещении выборов поставщики должны будут руководствовать правилами освещения, установленными для журналистов. Санкции за нарушения Кодекса будут зависеть от контекста нарушения – от предупреждения до штрафа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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