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Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные
Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные
Sputnik Грузия
В ходе проверок оштрафован 21 торговец на сумму около 20 тысяч лари 04.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-04T10:51+0400
2024-07-04T10:51+0400
2024-07-04T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 407 заявок возможного нарушения прав потребителей в Грузии за период с января по июнь 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Согласно закону, потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В январе агентство в 77 случаях оформило 67 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. По информации агентства, 68% обращений, поступивших от потребителей, относятся к факту онлайн-торговли, а 32% – к случаю покупки товара на месте. По регионам "лидирует" Тбилиси с 88%, за ним следует Аджария с 3%. Согласно полученным данным, в течение полугода зафиксировано:В данных за отчетный период, согласно поступившим жалобам, 72% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 4% – искусство, отдых и развлечения, 12% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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защита прав потребителей, грузия, новости, экономика, общество
защита прав потребителей, грузия, новости, экономика, общество
Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные
В ходе проверок оштрафован 21 торговец на сумму около 20 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 407 заявок возможного нарушения прав потребителей в Грузии за период с января по июнь 2024 года, говорится в сообщении ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Согласно закону, потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов.
"За отчетный период решением Агентства подтверждено 38 фактов нарушения права группы потребителей по 84 делам. За неисполнение возложенного агентством обязательства был оштрафован 21 торговец на сумму в размере 19,9 тысячи лари", – отмечается в сообщении.
В январе агентство в 77 случаях оформило 67 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
По информации агентства, 68% обращений, поступивших от потребителей, относятся к факту онлайн-торговли, а 32% – к случаю покупки товара на месте. По регионам "лидирует" Тбилиси с 88%, за ним следует Аджария с 3%.
Согласно полученным данным, в течение полугода зафиксировано:
132 требования о возврате денег
о ремонте или возврате бракованного товара – 124
о восстановлении права в случае некачественного обслуживания – 70
о предоставлении товара в указанный срок – 21
о безусловном возврате товара – 19
В данных за отчетный период, согласно поступившим жалобам, 72% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 4% – искусство, отдых и развлечения, 12% – прочие виды деятельности.