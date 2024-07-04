https://sputnik-georgia.ru/20240704/zhaloby-na-narushenie-prav-potrebiteley-v-gruzii--poslednie-dannye-288818682.html

Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные

Жалобы на нарушение прав потребителей в Грузии – последние данные

Sputnik Грузия

В ходе проверок оштрафован 21 торговец на сумму около 20 тысяч лари 04.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-04T10:51+0400

2024-07-04T10:51+0400

2024-07-04T10:51+0400

защита прав потребителей

грузия

новости

экономика

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/49/234164982_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_57ab320e3851d78ef7389eec31504570.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции рассмотрело 407 заявок возможного нарушения прав потребителей в Грузии за период с января по июнь 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Согласно закону, потребители могут подавать жалобы в Агентство конкуренции по фактам предполагаемого нарушения, которое повлекло или может повлечь за собой нарушение их интересов. В январе агентство в 77 случаях оформило 67 соглашений в пользу потребителя о взятии условных обязательств. Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики. По информации агентства, 68% обращений, поступивших от потребителей, относятся к факту онлайн-торговли, а 32% – к случаю покупки товара на месте. По регионам "лидирует" Тбилиси с 88%, за ним следует Аджария с 3%. Согласно полученным данным, в течение полугода зафиксировано:В данных за отчетный период, согласно поступившим жалобам, 72% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 12% – транспорт и складирование, 4% – искусство, отдых и развлечения, 12% – прочие виды деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

защита прав потребителей, грузия, новости, экономика, общество