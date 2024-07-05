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СВО: вечера авиации ВСУ близ Диканьки

СВО: вечера авиации ВСУ близ Диканьки

Sputnik Грузия

Российские высокоточные ракетные удары по прифронтовым и тыловым аэродромам ВСУ показывают Западу, что планы использования на украинском ТВД натовских... 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T21:52+0400

2024-07-05T21:52+0400

2024-07-05T21:52+0400

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Ракетным ударом 3 июля на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские войска уничтожили истребитель Миг-29, средства авиационного поражения (крылатые ракеты) и автомобили инженерной службы ВСУ. Комплексы ПВО противника оказались бессильны против гиперзвуковых боеголовок ОТРК "Искандер", пролетающих 500 км за четыре минуты.В Минобороны РФ 2 июля сообщили о результате группового удара высокоточными ракетами по аэродрому Миргород в Полтавской области – уничтожены и повреждены семь истребителей Су-27 украинской армии. Не считая сбитых в этот же день российскими средствами ПВО самолетов МиГ-29 и Су-27 "незалежной". Кроме разгрома военно-воздушных сил, армейская авиация ВСУ 2 июля потеряла вертолет Ми-24 – после удара "Искандером" по аэродрому Полтава.Российские войска и ранее активно (еженедельно) проводили "демилитаризацию" авиабаз ВСУ. По тому же аэродрому Долгинцево в ходе спецоперации "прилетало" семь раз – здесь уничтожены четыре штурмовика Су-25 и три истребителя МиГ-29. Многократно досталось украинской авиабазе Староконстантинов. Однако июльские удары ВС России объединены видеорепортажем разведывательного беспилотника. Причем высокое разрешение позволяет рассмотреть зону поражения в деталях, оценить точность и эффективность ОТРК "Искандер". Аэродром Миргород – в 60 км от гоголевской Диканьки – командование ВСУ планировало использовать для приема западных истребителей. Высокая боеспособность и огневая мощь российской армии не оставляет противнику шансов на успех. На воротах любой украинской авиабазы уместно начертать фразу из "Божественной комедии" Данте Алигьери: "Оставь надежду, всяк сюда входящий".История после "Искандера"Суровая статистика СВО убеждает в бесперспективности прокси-войны Запада с Россией, дальнейших поставок вооружения киевскому режиму. На украинском ТВД к сегодняшнему дню уничтожены: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27197 беспилотных летательных аппаратов, 537 зенитных ракетных комплексов, 16499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 РСЗО и более 11300 артиллерийских орудий ВСУ. Июльские ракетные удары ВС России еще более встревожили США и НАТО – очередное военное поражение стучится в двери.Издания Military Watch и Forbes транслируют негодование Запада: "Это потери, которые украинцы не могут себе позволить". Киевские блогеры поспешили обвинить командование ВСУ в предательстве. Между тем к началу июля зафиксировано более 2000 успешных ударов "Ланцетом", и эта цифра дает представление о масштабах применения разведывательных беспилотников ZALA Z-16 и других малозаметных крылатых тружеников ВС России. Интеграция беспилотной авиации с ракетными войсками и артиллерией – основа успеха в современном бою.Высокоточный оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" поражает цели (командные пункты, аэродромы, колонны техники) боевой частью массой 480 кг на удалении до 500 км. Неуязвимые для ПВО противника баллистические и крылатые ракеты "Искандера" могут отклониться от цели не более чем на метр. Высокоточная баллистическая ракета несет ложные цели, аналогичными обладают стратегические "Ярсы". Кассетные боеголовки несут 54 боевых элемента, которые рассеиваются на высотах 1400 – 900 метров и подрываются на высоте около 10 метров. Площадь поражения одной кассетной боеголовки – сотни квадратных метров. "Барашки" кассетных разрывов были хорошо видны на украинском аэродроме Миргород 2 июля.Накануне очередного саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне (начало 9 июля) более 60 западных экспертов по внешней политике "хором" призвали западных лидеров не обещать Украине членство, чтобы не пришлось ее в будущем защищать от России в соответствии с пятой статьей устава. Важный для киевского режима дискурс опубликовала американская газета Politico: "Чем ближе подойдет НАТО к обещанию принять Украину после окончания конфликта, тем больше у России будет причин продолжать наступать... Это сделает Украину местом длительного противостояния между двумя главными ядерными державами мира". И это все, что нужно знать о дальнейшей судьбе антироссийского, бандеровского режима.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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