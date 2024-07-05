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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Sputnik Грузия
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2024 года имеет отрицательное значение и составляет 30,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал показатель ухудшился на 148 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,9 миллиарда долларов, что на 6,3 миллиона долларов меньше показателя на конец четвертого квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 46,1 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 141,7 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

09:01 05.07.2024
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2024 года имеет отрицательное значение и составляет 30,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За четвертый квартал показатель ухудшился на 148 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 15,9 миллиарда долларов, что на 6,3 миллиона долларов меньше показателя на конец четвертого квартала 2023 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 46,1 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 141,7 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.
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