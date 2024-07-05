https://sputnik-georgia.ru/20240705/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-288840048.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Sputnik Грузия

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T09:01+0400

2024-07-05T09:01+0400

2024-07-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2024 года имеет отрицательное значение и составляет 30,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал показатель ухудшился на 148 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 96,8% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,9 миллиарда долларов, что на 6,3 миллиона долларов меньше показателя на конец четвертого квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 46,1 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 141,7 миллиона долларов по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии