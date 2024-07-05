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Европейский форпост: белорусский экономист о важности Беларуси для ШОС
Европейский форпост: белорусский экономист о важности Беларуси для ШОС
Sputnik Грузия
Вступление в ШОС фактически открывает для Беларуси огромные возможности для сотрудничества с половиной стран мира 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T16:57+0400
2024-07-05T16:57+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился белорусский аналитик, кандидат экономических наук Александр Козлов. О значении Беларуси для Шанхайской организации сотрудничества, совместных проектах республики с Россией, Китаем, Индией и другими странами, а также новых платежных средствах ШОС смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, экономика, беларусь, китай, индия, шос, видео
мультимедиа, видео, в мире, экономика, беларусь, китай, индия, шос, видео
Европейский форпост: белорусский экономист о важности Беларуси для ШОС
Вступление в ШОС фактически открывает для Беларуси огромные возможности для сотрудничества с половиной стран мира
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился белорусский аналитик, кандидат экономических наук Александр Козлов.
О значении Беларуси для Шанхайской организации сотрудничества, совместных проектах республики с Россией, Китаем, Индией и другими странами, а также новых платежных средствах ШОС смотрите в видео.