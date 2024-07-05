https://sputnik-georgia.ru/20240705/evropeyskiy-forpost-belorusskiy-ekonomist-o-vazhnosti-belarusi-dlya-shos-288868292.html

Европейский форпост: белорусский экономист о важности Беларуси для ШОС

Европейский форпост: белорусский экономист о важности Беларуси для ШОС

Sputnik Грузия

Вступление в ШОС фактически открывает для Беларуси огромные возможности для сотрудничества с половиной стран мира 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T16:57+0400

2024-07-05T16:57+0400

2024-07-05T16:57+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился белорусский аналитик, кандидат экономических наук Александр Козлов. О значении Беларуси для Шанхайской организации сотрудничества, совместных проектах республики с Россией, Китаем, Индией и другими странами, а также новых платежных средствах ШОС смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, в мире, экономика, беларусь, китай, индия, шос, видео