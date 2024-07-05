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Грузия и соседние страны: вызовы и перспективы сотрудничества

Грузия и соседние страны: вызовы и перспективы сотрудничества

Sputnik Грузия

Противостояние идеологий в стране, перспективы отношений Грузии с Россией на фоне западных санкций, а также актуальные политические темы для Грузии - подробнее... 05.07.2024, Sputnik Грузия

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Противостояние идеологий в стране, перспективы отношений Грузии с Россией на фоне западных санкций, а также актуальные политические темы для Грузии и ее соседей обсудили грузинские эксперты в рамках круглого стола "Национальные и либеральные ценности в Грузии – на пути к суверенному государству", организованного газетой "Свободная Грузия"."Русско-грузинским отношениям нет альтернативы. Мы не имеем дипломатических отношений с Россией, но у нас есть крайне важные экономические связи. Это говорит о том, что наша культурная и ментальная близость позволяет нам понимать друг друга глубже, чем с другими странами", - сказал профессор Университета Восточной Европы и Университета имени Григола Робакидзе Темур Майсурадзе.Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе выразил опасения относительно будущих выборов в Грузии."Если грузинский народ не поддержит третью силу, выступающую за восстановление дипломатических отношений с Россией и сохранение добрососедских связей с другими странами, то я не предвижу ничего хорошего для Грузии. При любом сценарии, если победят проевропейские и проамериканские силы, настаивающие на вступлении Грузии в ЕС и НАТО, это только затруднит развитие соседских отношений", - сказал Рцхиладзе.Эксперты также затронули тему противостояния консерватизма и либерализма в Грузии. Майя Николеишвили, эксперт и аналитик, подчеркнула: "Консерватизмом мы называем все, что противопоставляется либерализму. Время покажет, какие национальные интересы выйдут на первый план, пока что антинеолиберальные силы активно набирают поддержку".В круглом столе также приняли участие директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели, вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия и журналист, продюсер Отар Шаоршадзе.

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