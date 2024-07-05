https://sputnik-georgia.ru/20240705/na-stroitelstvo-novykh-gostinits-v-gruzii-potratyat-milliard-lari---kvrivishvili-288866751.html

Миллиард на гостиницы – замминистра о проектах в Грузии

Миллиард на гостиницы – замминистра о проектах в Грузии

Sputnik Грузия

Количество мест размещения за год выросло на 0,3% до 1 188 единиц 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T16:15+0400

2024-07-05T16:15+0400

2024-07-05T17:35+0400

грузия

туризм

экономика

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Инвестиционные проекты строительства новых объектов размещения в Грузии в течение трех лет оцениваются в 1 миллиард лари, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Согласно майскому обзору аналитической компании Galt&Taggart, в Грузии растет количество мест размещения. За год их число выросло на 0,3% до 1 188 единиц. Кроме того, количество номеров выросло на 1,6% до 35 875. Большинство гостиничных номеров находятся в Тбилиси (36,5%) и в Аджарии (30,4%). По словам Квривишвили, эти планы соответствуют увеличению потенциала делового туризма не только в Тбилиси, но и в разных регионах страны. "Мы сможем смело принимать у себя большие группы, масштабные мероприятия, различные активности", - отметила Квривишвили. Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили