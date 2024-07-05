https://sputnik-georgia.ru/20240705/parashyut-upal-na-poberezhe-v-batumi---pogibla-inostranka--288841746.html

Парашют упал на побережье в Батуми – погибла иностранка

Парашют упал на побережье в Батуми – погибла иностранка

Sputnik Грузия

Падение парашюта было вызвано внезапным сильным ветром, сообщили СМИ 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T10:29+0400

2024-07-05T10:29+0400

2024-07-05T13:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Начато расследование по факту падения парашюта на морском побережье в Батуми (АР Аджария), в результате которого один турист погиб, а другой получил ранения, говорится в сообщении МВД Грузии. Инцидент произошел накануне. По данным СМИ, на парашюте, привязанном к катеру, находились супруги, граждане Кувейта. Женщина 37 лет умерла на месте происшествия, а 39-летний мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По имеющейся информации, падение парашюта было вызвано внезапным сильным ветром. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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