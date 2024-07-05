Парашют упал на побережье в Батуми – погибла иностранка
10:29 05.07.2024 (обновлено: 13:21 05.07.2024)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Батуми , осень 2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Падение парашюта было вызвано внезапным сильным ветром, сообщили СМИ
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Начато расследование по факту падения парашюта на морском побережье в Батуми (АР Аджария), в результате которого один турист погиб, а другой получил ранения, говорится в сообщении МВД Грузии.
Инцидент произошел накануне. По данным СМИ, на парашюте, привязанном к катеру, находились супруги, граждане Кувейта. Женщина 37 лет умерла на месте происшествия, а 39-летний мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По имеющейся информации, падение парашюта было вызвано внезапным сильным ветром.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".
Инцидент произошел накануне. По данным СМИ, на парашюте, привязанном к катеру, находились супруги, граждане Кувейта. Женщина 37 лет умерла на месте происшествия, а 39-летний мужчина был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По имеющейся информации, падение парашюта было вызвано внезапным сильным ветром.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".