https://sputnik-georgia.ru/20240705/politicheskaya-dinamika-v-gruzii-mezhdu-natsionalnymi-interesami-i-mezhdunarodnym-davleniem-288869523.html

Политическая динамика в Грузии: между национальными интересами и международным давлением

Политическая динамика в Грузии: между национальными интересами и международным давлением

Sputnik Грузия

Противостояние консервативной и либеральной идеологий в Грузии, перспективы отношений Тбилиси и Москвы, а также актуальные политические вызовы обсудили... 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T19:00+0400

2024-07-05T19:00+0400

2024-07-05T19:00+0400

аналитика

грузия

политика

тбилиси

китай

грузино-российские отношения

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Мероприятие было организовано газетой "Свободная Грузия" и прошло в Тбилиси в четверг, 4 июля.Вера для Грузии на первом месте Вопрос консерватизма, либерализма и веры – один из самых обсуждаемых на данный момент в Грузии. В защиту национальных ценностей выступило правительство Грузии. Более того, парламент страны уже принял в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ. Директор Дома-музея Смирновых Байя Амашукели заявила о давлении Запада, навязывании западных ценностей, которые противоречат грузинскому менталитету. Эксперт вспомнила акцию 17 мая в День святости семьи и уважения к родителям, когда тысячи людей прошлись шествием от парламента к собору Святой Троицы Самеба. "Когда враг наступал, он всегда начинал с уничтожения веры. Сегодня западные партнеры обижаются, говорят, почему вы смотрите на нас как на врагов. Мы смотрели как на врагов на всех, кто угрожал нашей вере. Поэтому они не должны удивляться", - сказала Амашукели. Эксперт добавила, что заявления Запада можно назвать террором и шантажом, однако грузинский народ долго терпеть подобного отношения не станет, если дело касается веры. "Народ, возможно, не станет противостоять голоду, безденежью, нужде, но вопрос веры и традиционных взглядов принципиален для грузин. Так произошло 17 мая. Море людей вышло на улицы, и Запад должен был это зафиксировать, но они поступают как пожелают нужным", - добавила Амашукели. Грузия и соседи – Формат 3+3 Темы Грузии, ее соседних стран и развития отношений в будущем коснулся руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. Он выразил опасения относительно будущего Грузии, подчеркнув необходимость позитивных изменений и поддержки третьей силы на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября этого года. Рцхиладзе подчеркнул, что именно эта третья сила нацелена на восстановление дипломатических связей с Россией и поддержание добрососедских отношений с остальными странами. "При любом раскладе, если победят проевропейские, проамериканские силы, которые декларируют членство Грузии в ЕС и НАТО в обязательном порядке, это будет только мешать развитию отношений с соседями", - подчеркнул Рцхиладзе. Если Грузия не сможет двигаться в этом направлении, то перспективы не выглядят оптимистичными, добавил спикер. Что касается формата 3+3, то, по словам Рцхиладзе, он для Грузии может стать первым шагом, который страна сделает для того, чтобы переосмыслить соседские отношения и исходить из собственных интересов, при соблюдении интересов других государств. Грузия и санкции – выдержит ли страна давление Запада? Грузии удастся выдержать санкционное давление Запада, если страна сохранит как минимум сегодняшнее состояние "молчаливого союзничества" с нашими региональными соседями и, конечно, Россией, считает независимый эксперт, аналитик Майя Николеишвили. "Нас разгромили санкции, когда у нас, скажем прямо, не было контактов с Россией. Когда газ, бензин, все было оттуда. Сегодня мы более застрахованы от такого "падения" благодаря стратегическому партнерству с Китаем и такому "молчаливому", невраждебному отношению к России", - сказала Николеишвили. Аналитик отметила, что Грузии удастся перенести санкции и морально, так как они "стали смешны". Николеишвили напомнила, что мы видим итог санкций, введенных против России –они, по ее словам, вызвали только экономический рост. Выдержит или нет – вот в чем вопрос Солидарен в этом вопросе с Николеишвили и профессор Университета Восточной Европы, профессор Университета им. Григола Робакидзе Темур Майсурадзе. Эксперт пояснил, почему Грузия выдержит натиск западных санкций сегодня, но не выдержала бы раньше. "Когда в Грузии произошло гражданское противостояние, страна осталась одна и была полностью изолирована. Тогда нам протянул руку Запад, закрыл все выходы нам и сказал: "Мы – ваши партнеры, поэтому по сторонам не смотрите". Мы оказались под колпаком Запада, где построение отношений с другими странами было невозможно", - пояснил Майсурадзе. Эксперт добавил, что, когда страна попадает в подобную ситуацию, у нее нет возможности сделать свободный шаг, а санкции ее буквально душат. Основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, по словам Майсурадзе, эту опасность устранил. "Иванишвили наладил отношения с разными государствами, с Китаем, Индией, странами БРИКС, устранив опасность отсутствия партнеров. Сегодня мы не то что смело можем дать сдачи Европе, но и дать пощечину, потому что имеем альтернативу. Соответственно, страха, что нас раздавят под давлением, точно нет, я не вижу этой опасности", - подытожил Майсурадзе. Немного разнятся с мнением остальных экспертов рассуждения вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия. Говоря о выживании в условиях санкций, эксперт заявил, что важно, какого масштаба будут эти санкции. "Если речь идет о том, что в Америку не пустят нескольких политиков или введут финансовые санкции против тысячи человек, то, конечно, на Грузии это не отразится. Но, не дай Бог, чтобы были введены санкции, которые отразятся на стране. Мы не Россия, у нас нет той идеологии, здесь народ более ленив, наше сальдо очень большое – шесть миллиардов. Сами мы практически ничего не производим, потому что была такая политика", - подчеркнул Шенгелия.Экспертные встречи в формате круглых столов, организованных газетой "Свободная Грузия", проводятся с декабря 2023 года. Это третье мероприятие с участием грузинских политологов, экономистов, журналистов и общественных деятелей.

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аналитика, грузия, политика, тбилиси, китай, грузино-российские отношения