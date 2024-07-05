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Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми

Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми

Sputnik Грузия

Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча - с Японией и Австралией 05.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла со счетом 12:21 сборной Фиджи в первом в этом году тест-матче. Игра проходила в целом в равной борьбе, однако грузинские регбисты так и не смогли занести мяч в зачетное поле соперника и все очки набрали со штрафных. Фиджийцы в свою очередь осуществили три попытки, за счет чего и стали победителями в игре. Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча. 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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