https://sputnik-georgia.ru/20240705/sbornaya-gruzii-po-regbi-proigrala-fidzhi-v-batumi-288875662.html
Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми
Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми
Sputnik Грузия
Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча - с Японией и Австралией 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T22:53+0400
2024-07-05T22:53+0400
2024-07-05T22:53+0400
спорт
грузия
новости
фиджи
япония
австралия
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282825639_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_92c6cfce96777ece54de444bd4889edd.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла со счетом 12:21 сборной Фиджи в первом в этом году тест-матче. Игра проходила в целом в равной борьбе, однако грузинские регбисты так и не смогли занести мяч в зачетное поле соперника и все очки набрали со штрафных. Фиджийцы в свою очередь осуществили три попытки, за счет чего и стали победителями в игре. Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча. 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
фиджи
япония
австралия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/01/282825639_328:0:1864:1152_1920x0_80_0_0_0fadb762128b05dfe720038f366cb4cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, фиджи, япония, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, фиджи, япония, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми
Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча - с Японией и Австралией
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла со счетом 12:21 сборной Фиджи в первом в этом году тест-матче.
Игра проходила в целом в равной борьбе, однако грузинские регбисты так и не смогли занести мяч в зачетное поле соперника и все очки набрали со штрафных. Фиджийцы в свою очередь осуществили три попытки, за счет чего и стали победителями в игре.
Прошедшая встреча стала седьмой в противостоянии этих соперников. В итоге сборная Грузии проиграла уже пятый матч, имея в активе одну победу и одну ничью.
Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча. 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.