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Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми
Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми
Sputnik Грузия
Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча - с Японией и Австралией 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T22:53+0400
2024-07-05T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла со счетом 12:21 сборной Фиджи в первом в этом году тест-матче. Игра проходила в целом в равной борьбе, однако грузинские регбисты так и не смогли занести мяч в зачетное поле соперника и все очки набрали со штрафных. Фиджийцы в свою очередь осуществили три попытки, за счет чего и стали победителями в игре. Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча. 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, фиджи, япония, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
спорт, грузия, новости, фиджи, япония, австралия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби

Сборная Грузии по регби проиграла Фиджи в Батуми

22:53 05.07.2024
© Georgian RugbyСборные Грузии и Фиджи по регби
Сборные Грузии и Фиджи по регби - Sputnik Грузия, 1920, 05.07.2024
© Georgian Rugby
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Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча - с Японией и Австралией
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби проиграла со счетом 12:21 сборной Фиджи в первом в этом году тест-матче.
Игра проходила в целом в равной борьбе, однако грузинские регбисты так и не смогли занести мяч в зачетное поле соперника и все очки набрали со штрафных. Фиджийцы в свою очередь осуществили три попытки, за счет чего и стали победителями в игре.
Прошедшая встреча стала седьмой в противостоянии этих соперников. В итоге сборная Грузии проиграла уже пятый матч, имея в активе одну победу и одну ничью.
Теперь грузинским регбистам осталось провести еще два тест-матча. 13 июля "Борджгалоснеби" сыграют в гостях против Японии, а спустя неделю, 20 июля – в гостях со сборной Австралии.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World Rugby.
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