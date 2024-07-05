https://sputnik-georgia.ru/20240705/skonchalas-vsemirno-izvestnaya-skripachka-liana-isakadze-288843561.html
Скончалась всемирно известная скрипачка Лиана Исакадзе
Скончалась всемирно известная скрипачка Лиана Исакадзе
Sputnik Грузия
Информацию о смерти скрипачки распространили члены семьи 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T13:17+0400
2024-07-05T13:17+0400
2024-07-05T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог Лиана Исакадзе скончалась на 78-ом году жизни, сообщил Первый канал со ссылкой на членов семьи музыканта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она была вундеркиндом и стала скрипачкой в возрасте трех лет. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью, виртуозностью. В ее репертуаре присутствовали лучшие образцы классической и современной музыки, она первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов. Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского в 1970 году. В 1970-1992 годах был солисткой Московской филармонии. В 1981-1995 годы – художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии. В 1974 году о Исакадзе был снят японский документальный фильм, а в 1975 году она снялась в финском художественном фильме "Сибелиус". В 1990 году она привезла в немецкий город Ингольштадт Грузинский камерный оркестр, который выступает под названием "Грузинский камерный оркестр Ингольштадта". В 1992 году она основала в Ингольштадте музыкальную академию имени своего педагога Давида Ойстраха. В 1964-1981 годы Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую, в порядке исключения, получила от Московской государственной коллекции музыкальных инструментов. Вообще Лиана Исакадзе – гений исключений. Оказывается, с рождения ее первым словом было не "мама", а… фраза "я спела"! Ее называли "Граппелли в юбке". Ей посвящали целые фестивали, и она сама становилась их вдохновителем. Партнерами Лианы Исакадзе по ансамблю были мировые звезды, ей посвятили свои произведения грузинские, немецкие, русские, композиторы. Самой Лианой аранжировано множество музыкальных композиций, в том числе, произведения Баха, Гершвина, Чайковского, Брамса, Мендельсона. В альбоме 2009 года "Скрипачи века", составленном из пяти компакт-дисков, Лиана Исакадзе вошла в двадцатку лучших исполнителей. Она также обрела место в энциклопедии 2000 избранных музыкантов ХХ века (Кембридж, Биографический центр, 2002 г.). С 1982 года Лиана Исакадзе руководила "Ночными серенадами" в Пицунде, "Фестивалем под открытым небом" — в Батуми, "Праздником искусства" — в Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, культура, лиана исакадзе
новости, культура, лиана исакадзе
Скончалась всемирно известная скрипачка Лиана Исакадзе
13:17 05.07.2024 (обновлено: 13:55 05.07.2024)
Информацию о смерти скрипачки распространили члены семьи
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог Лиана Исакадзе скончалась на 78-ом году жизни, сообщил Первый канал со ссылкой на членов семьи музыканта.
Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она была вундеркиндом и стала скрипачкой в возрасте трех лет. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью, виртуозностью.
В ее репертуаре присутствовали лучшие образцы классической и современной музыки, она первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов.
Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского в 1970 году.
В 1970-1992 годах был солисткой Московской филармонии. В 1981-1995 годы – художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии.
В 1974 году о Исакадзе был снят японский документальный фильм, а в 1975 году она снялась в финском художественном фильме "Сибелиус".
В 1990 году она привезла в немецкий город Ингольштадт Грузинский камерный оркестр, который выступает под названием "Грузинский камерный оркестр Ингольштадта". В 1992 году она основала в Ингольштадте музыкальную академию имени своего педагога Давида Ойстраха.
В 1964-1981 годы Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую, в порядке исключения, получила от Московской государственной коллекции музыкальных инструментов.
Вообще Лиана Исакадзе – гений исключений. Оказывается, с рождения ее первым словом было не "мама", а… фраза "я спела"! Ее называли "Граппелли в юбке". Ей посвящали целые фестивали, и она сама становилась их вдохновителем.
Партнерами Лианы Исакадзе по ансамблю были мировые звезды, ей посвятили свои произведения грузинские, немецкие, русские, композиторы. Самой Лианой аранжировано множество музыкальных композиций, в том числе, произведения Баха, Гершвина, Чайковского, Брамса, Мендельсона.
В альбоме 2009 года "Скрипачи века", составленном из пяти компакт-дисков, Лиана Исакадзе вошла в двадцатку лучших исполнителей. Она также обрела место в энциклопедии 2000 избранных музыкантов ХХ века (Кембридж, Биографический центр, 2002 г.).
С 1982 года Лиана Исакадзе руководила "Ночными серенадами" в Пицунде, "Фестивалем под открытым небом" — в Батуми, "Праздником искусства" — в Боржоми.