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Смена власти – в Британии подвели итоги внеочередных выборов в парламент

Смена власти – в Британии подвели итоги внеочередных выборов в парламент

Sputnik Грузия

Консерваторам прогнозируют чуть более 130 мест в парламенте, что станет худшим результатом за 200-летнюю историю тори 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T14:38+0400

2024-07-05T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. Лейбористской партии удалось победить на выборах в парламент Великобритании, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные избиркома.Выборы прошли 4 июля. Подсчет голосов шел всю ночь. В пятницу были озвучены промежуточные итоги.По подсчетам, оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в Палате общин (общая численность мест составляет 650). Таким образом, лейбористы получили необходимый результат для формирования нового правительства Великобритании.Британские СМИ публикуют данные экзитполов, согласно которым в Палате общин у партии лейбористов, которую возглавляет Кир Стармер, может оказаться 410 мест.Консерваторам прогнозируют чуть более 130 мест в парламенте, что станет худшим результатом за 200-летнюю историю тори.Прошедшая электоральная кампания стала первыми выборами в парламент после выхода Великобритании из Европейского союза.Лейбористов с победой уже поздравил действующий премьер Британии Риши Сунак, который представляет партию консерваторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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