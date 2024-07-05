https://sputnik-georgia.ru/20240705/smena-vlasti---v-britanii-podveli-itogi-vneocherednykh-vyborov-v-parlament-288847319.html
Смена власти – в Британии подвели итоги внеочередных выборов в парламент
Смена власти – в Британии подвели итоги внеочередных выборов в парламент
Sputnik Грузия
Консерваторам прогнозируют чуть более 130 мест в парламенте, что станет худшим результатом за 200-летнюю историю тори 05.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-05T14:38+0400
2024-07-05T14:38+0400
2024-07-05T16:07+0400
новости
в мире
политика
великобритания
парламентские выборы
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272094036_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_42ddee593018b39e6edb53704a5f245e.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. Лейбористской партии удалось победить на выборах в парламент Великобритании, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные избиркома.Выборы прошли 4 июля. Подсчет голосов шел всю ночь. В пятницу были озвучены промежуточные итоги.По подсчетам, оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в Палате общин (общая численность мест составляет 650). Таким образом, лейбористы получили необходимый результат для формирования нового правительства Великобритании.Британские СМИ публикуют данные экзитполов, согласно которым в Палате общин у партии лейбористов, которую возглавляет Кир Стармер, может оказаться 410 мест.Консерваторам прогнозируют чуть более 130 мест в парламенте, что станет худшим результатом за 200-летнюю историю тори.Прошедшая электоральная кампания стала первыми выборами в парламент после выхода Великобритании из Европейского союза.Лейбористов с победой уже поздравил действующий премьер Британии Риши Сунак, который представляет партию консерваторов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272094036_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_6d006733a3c2e9521713c7296388de5a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире, политика, великобритания, парламентские выборы
новости, в мире, политика, великобритания, парламентские выборы
Смена власти – в Британии подвели итоги внеочередных выборов в парламент
14:38 05.07.2024 (обновлено: 16:07 05.07.2024)
Консерваторам прогнозируют чуть более 130 мест в парламенте, что станет худшим результатом за 200-летнюю историю тори
ТБИЛИСИ, 5 июл - Sputnik. Лейбористской партии удалось победить на выборах в парламент Великобритании, сообщили местные СМИ со ссылкой на данные избиркома.
Выборы прошли 4 июля. Подсчет голосов шел всю ночь. В пятницу были озвучены промежуточные итоги.
По подсчетам, оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест в Палате общин (общая численность мест составляет 650). Таким образом, лейбористы получили необходимый результат для формирования нового правительства Великобритании.
В настоящее время у Консервативной партии, которая почти 15 лет является правящей в стране, в настоящее время в Палате общин чуть более 70 мет.
Британские СМИ публикуют данные экзитполов, согласно которым в Палате общин у партии лейбористов, которую возглавляет Кир Стармер, может оказаться 410 мест.
Консерваторам прогнозируют чуть более 130 мест в парламенте, что станет худшим результатом за 200-летнюю историю тори.
Прошедшая электоральная кампания стала первыми выборами в парламент после выхода Великобритании из Европейского союза.
Лейбористов с победой уже поздравил действующий премьер Британии Риши Сунак, который представляет партию консерваторов.