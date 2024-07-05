https://sputnik-georgia.ru/20240705/umerla-legenda--v-gruzii-soboleznuyut-iz-za-smerti-skripachki-liany-isakadze-288870512.html

Умерла легенда – в Грузии соболезнуют из-за смерти скрипачки Лианы Исакадзе

Умерла легенда – в Грузии соболезнуют из-за смерти скрипачки Лианы Исакадзе

Sputnik Грузия

Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог, Народная артистка Грузии Лиана Исакадзе скончалась в пятницу на 78-ом году жизни 05.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-05T19:41+0400

2024-07-05T19:41+0400

2024-07-05T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Скрипачка Лиана Исакадзе благодаря своему таланту стала легендой при жизни, и ее смерть – боль для всей Грузии, представители власти выразили соболезнования семье и близким скрипачки. Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог, Народная артистка Грузии Лиана Исакадзе скончалась в пятницу на 78-ом году жизни. Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хведелидзе также выразили соболезнования в связи с кончиной грузинской легенды. "Лиана Исакадзе была одной из выдающихся скрипачек современности, ее вклад в развитие и популяризацию музыкального искусства огромен. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью и виртуозностью. Народная артистка Грузии наряду с другими важными наградами получила орден Чести, звание Почетного гражданина Тбилиси и Батуми. Выражаем искренние соболезнования и поддержку семье, родственникам, коллегам Лианы Исакадзе и всему нашему обществу ", - говорится в письме соболезнования. Смерть Исакадзе – потеря для грузинского общества, отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она была вундеркиндом и стала скрипачкой в возрасте трех лет. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью, виртуозностью. В ее репертуаре присутствовали лучшие образцы классической и современной музыки, она первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов. Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени Петра Чайковского в 1970 году. В 1970-1992 годах была солисткой Московской филармонии. В 1981-1995 годы – художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии. В 1974 году о Исакадзе был снят японский документальный фильм, а в 1975 году она снялась в финском художественном фильме "Сибелиус". В 1990 году она привезла в немецкий город Ингольштадт Грузинский камерный оркестр, который выступает под названием "Грузинский камерный оркестр Ингольштадта". В 1992 году она основала в Ингольштадте музыкальную академию имени своего педагога Давида Ойстраха. В 1964-1981 годы Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую, в порядке исключения, получила от Московской государственной коллекции музыкальных инструментов. Вообще Лиана Исакадзе – гений исключений. Оказывается, с рождения ее первым словом было не "мама", а… фраза "я спела"! Ее называли "Граппелли в юбке". Ей посвящали целые фестивали, и она сама становилась их вдохновителем. Партнерами Лианы Исакадзе по ансамблю были мировые звезды, ей посвятили свои произведения грузинские, немецкие, русские, композиторы. Самой Лианой аранжировано множество музыкальных композиций, в том числе, произведения Баха, Гершвина, Чайковского, Брамса, Мендельсона. В альбоме 2009 года "Скрипачи века", составленном из пяти компакт-дисков, Лиана Исакадзе вошла в двадцатку лучших исполнителей. Она также обрела место в энциклопедии 2000 избранных музыкантов ХХ века (Кембридж, Биографический центр, 2002 г.). С 1982 года Лиана Исакадзе руководила "Ночными серенадами" в Пицунде, "Фестивалем под открытым небом" — в Батуми, "Праздником искусства" — в Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, лиана исакадзе, каха каладзе, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили