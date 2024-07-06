https://sputnik-georgia.ru/20240706/doekhat-do-kakheti-mozhno-budet-bystree-288883637.html

Доехать до Кахети можно будет быстрее

Доехать до Кахети можно будет быстрее

Sputnik Грузия

Строительные работы дороги осуществляет международная компания China Road and Bridge Corporation 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T16:36+0400

2024-07-06T16:36+0400

2024-07-06T18:14+0400

дороги

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Строительство первого отрезка трассы Тбилиси-Сагареджо завершено, автомобилистам больше не придется ехать в Кахети через Вазиани, сообщает департамент автодорог Минрегионов Грузии. По данным ведомства, завершен первый четырехполосный участок протяженностью 4 километра – объездная дорога Вазиани, которая уже открыта для транспорта. Дорога Тбилиси-Сагареджо протяженностью 35 километров начинается восточнее перекрестка Лочини и заканчивается восточнее перекрестка Тохлиаури. Она является частью главной дороги, соединяющей Тбилиси с Кахети, а также транзитным коридором, соединяющим его с северо-западным регионом Азербайджана. На строительных работах, которые осуществляет международная компания China Road and Bridge Corporation, трудоустроено 511 человек, в том числе 353 гражданина Грузии.Строительство разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. Первый участок завершен в 2023 году, а полностью строительство дороги завершится уже к концу 2024 года. Проектом предусмотрено строительство 4-полосной цементно-бетонной скоростной автомагистрали, оборудованной системой наружного освещения, что с соблюдением международных норм безопасности дорожного движения позволит передвигаться со скоростью 110 км в час. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, вазиани, кахети, тбилиси, департамент автомобильных дорог