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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2023 года вырос на 66,5 миллиона долларов 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T09:01+0400

2024-07-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 марта 2024 года составил 24,5 миллиарда долларов, что составляет 78,7% к ВВП, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал 2024 года общий внешний долг вырос на 66,5 миллиона долларов, в том числе на 275,8 миллиона долларов показатель вырос за счет операционных изменений, на 29,3 миллиона долларов – из-за других изменений, на 1,2 миллиона долларов – за счет изменения цен, на 239,8 миллиона долларов снизился за счет изменений курса.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 7,5 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,7 миллиарда долларов, долг между компаниями – 3 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,8%.Чистый долг Грузии на 31 марта 2024 года составил 12,7 миллиарда долларов (40,7% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,3 млрд долларов (20,1% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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