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Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества
Sputnik Грузия
Во втором квартале текущего года, в результате активной приватизации, в госбюджет перечислено 37,1 миллиона лари, что составляет 100,3% от плана за апрель-июнь... 06.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-06T13:33+0400
2024-07-06T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии более 97 миллионов лари, сообщило Национальное агентство госимущества.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. По информации Агентства, в результате успешной приватизации ведомство смогло мобилизовать в первом и втором квартале текущего года более 142 миллионов лари. Как заявила замглавы Минэкономики Нино Энукидзе, во втором квартале текущего года, в результате активной приватизации, в госбюджет перечислено 37,1 миллиона лари, что составляет 100,3% от плана за апрель-июнь 2024 года. По ее словам, за отчетный период Агентство госимущества провело 506 аукционов. Энукидзе отметила, что Национальное агентство госимущества будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагать частному сектору различную привлекательную недвижимость для инвестиций и в будущем. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии
экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества
13:33 06.07.2024 (обновлено: 15:01 06.07.2024)
Во втором квартале текущего года, в результате активной приватизации, в госбюджет перечислено 37,1 миллиона лари, что составляет 100,3% от плана за апрель-июнь 2024 года
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии более 97 миллионов лари, сообщило Национальное агентство госимущества.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.
"Вместо 73 миллионов, предусмотренных по шестимесячному плану приватизации, Агентство внесло в госбюджет более 97 миллионов лари, таким образом шестимесячный план выполнен на 133%", - сказано в сообщении.
По информации Агентства, в результате успешной приватизации ведомство смогло мобилизовать в первом и втором квартале текущего года более 142 миллионов лари.
Как заявила замглавы Минэкономики Нино Энукидзе, во втором квартале текущего года, в результате активной приватизации, в госбюджет перечислено 37,1 миллиона лари, что составляет 100,3% от плана за апрель-июнь 2024 года.
По ее словам, за отчетный период Агентство госимущества провело 506 аукционов.
Энукидзе отметила, что Национальное агентство госимущества будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагать частному сектору различную привлекательную недвижимость для инвестиций и в будущем.
"Любое заинтересованное лицо имеет возможность участвовать в электронных аукционах без каких-либо бюрократических процедур и стать владельцем государственного актива в короткие сроки", - заявила Энукидзе.
В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.