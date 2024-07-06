https://sputnik-georgia.ru/20240706/skolko-zarabotala-gruziya-na-privatizatsii-gosimuschestva-288877682.html

Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества

Сколько заработала Грузия на приватизации госимущества

Sputnik Грузия

Во втором квартале текущего года, в результате активной приватизации, в госбюджет перечислено 37,1 миллиона лари, что составляет 100,3% от плана за апрель-июнь... 06.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-06T13:33+0400

2024-07-06T13:33+0400

2024-07-06T15:01+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Приватизация государственного имущества принесла бюджету Грузии более 97 миллионов лари, сообщило Национальное агентство госимущества.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. По информации Агентства, в результате успешной приватизации ведомство смогло мобилизовать в первом и втором квартале текущего года более 142 миллионов лари. Как заявила замглавы Минэкономики Нино Энукидзе, во втором квартале текущего года, в результате активной приватизации, в госбюджет перечислено 37,1 миллиона лари, что составляет 100,3% от плана за апрель-июнь 2024 года. По ее словам, за отчетный период Агентство госимущества провело 506 аукционов. Энукидзе отметила, что Национальное агентство госимущества будет активно продолжать процесс ускоренной приватизации государственного имущества и предлагать частному сектору различную привлекательную недвижимость для инвестиций и в будущем. В перечень объектов приватизации входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д. По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, министерство экономики и устойчивого развития грузии