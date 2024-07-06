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Температура воздуха поднимется до +38 градусов: прогноз погоды на 6 июля по городам Грузии

Температура воздуха поднимется до +38 градусов: прогноз погоды на 6 июля по городам Грузии

Sputnik Грузия

Несмотря на высокую температуру, в некоторых городах ожидаются дожди 06.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Максимальная температура воздуха 6 июля в Грузии составит +38 градусов, однако в некоторых городах, несмотря на жаркую погоду, ожидается дождь. Прогноз погоды на 6 июля по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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