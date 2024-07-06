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Температура воздуха поднимется до +38 градусов: прогноз погоды на 6 июля по городам Грузии
Температура воздуха поднимется до +38 градусов: прогноз погоды на 6 июля по городам Грузии
Sputnik Грузия
Несмотря на высокую температуру, в некоторых городах ожидаются дожди 06.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Максимальная температура воздуха 6 июля в Грузии составит +38 градусов, однако в некоторых городах, несмотря на жаркую погоду, ожидается дождь. Прогноз погоды на 6 июля по городам: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Температура воздуха поднимется до +38 градусов: прогноз погоды на 6 июля по городам Грузии

12:02 06.07.2024
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города
Карантинная весна в столице Грузии. Надпись Я люблю Тбилиси на Мейдане в центре старого города - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Несмотря на высокую температуру, в некоторых городах ожидаются дожди
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Максимальная температура воздуха 6 июля в Грузии составит +38 градусов, однако в некоторых городах, несмотря на жаркую погоду, ожидается дождь.
Прогноз погоды на 6 июля по городам:
Зугдиди +28°, пасмурно
Местия +24°, преимущественно пасмурно
Поти +26°, преимущественно пасмурно
Батуми +25°, дождь
Озургети +27°, дождь
Кутаиси +29°, преимущественно пасмурно
Амбролаури +31°, преимущественно пасмурно
Ахалцихе +30°, преимущественно пасмурно
Боржоми +27°, преимущественно пасмурно
Бакуриани +25°, преимущественно солнечно
Гори +35°, преимущественно пасмурно
Степанцминда +24°, дождь
Гудаури +21°, дождь
Телави +35°, солнечно
Рустави +38°, солнечно
Тбилиси +36°, солнечно.
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