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Плачущий Роналду, президент Бразилии с овощами в руках и пожар в Калифорнии – лучшие фото
Плачущий Роналду, президент Бразилии с овощами в руках и пожар в Калифорнии – лучшие фото
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 07.07.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, в мире, новости, общество, фотоленты, новости в фотографиях

Плачущий Роналду, президент Бразилии с овощами в руках и пожар в Калифорнии – лучшие фото

09:26 07.07.2024 (обновлено: 10:00 07.07.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Тайла выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.

Певица Тайла выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
1/24
© AP Photo / Chris Pizzello

Певица Тайла выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.

© AFP 2024 / Luis Tato

Протестующие скандируют лозунги в Кении.

Протестующие скандируют лозунги в Кении. - Sputnik Грузия
2/24
© AFP 2024 / Luis Tato

Протестующие скандируют лозунги в Кении.

© photo: Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Дало в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Дало в матче 1/8 финала чемпионата Европы. - Sputnik Грузия
3/24
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
/
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Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Дало в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Полиция использует водомет для разгона ультраортодоксальных евреев в Израиле.

Полиция использует водомет для разгона ультраортодоксальных евреев в Израиле. - Sputnik Грузия
4/24
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Полиция использует водомет для разгона ультраортодоксальных евреев в Израиле.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Маленький фермер играет в грязи на рисовом поле в "Национальный день риса в Непале".

Маленький фермер играет в грязи на рисовом поле в &quot;Национальный день риса в Непале&quot;. - Sputnik Грузия
5/24
© AFP 2024 / Prakash Mathema

Маленький фермер играет в грязи на рисовом поле в "Национальный день риса в Непале".

© AFP 2024 / Eyad Baba

Палестинские дети собирают помидоры в Хан-Юнисе.

Палестинские дети собирают помидоры в Хан-Юнисе. - Sputnik Грузия
6/24
© AFP 2024 / Eyad Baba

Палестинские дети собирают помидоры в Хан-Юнисе.

© AFP 2024 / Remko de Waal / ANP

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф машет рукой бывшему премьер-министру Марку Рютте, уезжающему на велосипеде после церемонии передачи власти в Торентье.

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф машет рукой бывшему премьер-министру Марку Рютте, уезжающему на велосипеде после церемонии передачи власти в Торентье. - Sputnik Грузия
7/24
© AFP 2024 / Remko de Waal / ANP

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф машет рукой бывшему премьер-министру Марку Рютте, уезжающему на велосипеде после церемонии передачи власти в Торентье.

© AP Photo / Ricardo Mazalan

Рыбак осматривает рыболовецкие суда, поврежденные ураганом "Берилл" на Барбадосе.

Рыбак осматривает рыболовецкие суда, поврежденные ураганом &quot;Берилл&quot; на Барбадосе. - Sputnik Грузия
8/24
© AP Photo / Ricardo Mazalan

Рыбак осматривает рыболовецкие суда, поврежденные ураганом "Берилл" на Барбадосе.

© AFP 2024 / John Wessels

Мужчина сидит в машине возле избирательного участка в Нуакшоте, Мавритания.

Мужчина сидит в машине возле избирательного участка в Нуакшоте, Мавритания. - Sputnik Грузия
9/24
© AFP 2024 / John Wessels

Мужчина сидит в машине возле избирательного участка в Нуакшоте, Мавритания.

© AFP 2024 / Ulises Ruiz

Работники городской администрации убирают дерево с проспекта после шторма в Сапопане, Мексика.

Работники городской администрации убирают дерево с проспекта после шторма в Сапопане, Мексика. - Sputnik Грузия
10/24
© AFP 2024 / Ulises Ruiz

Работники городской администрации убирают дерево с проспекта после шторма в Сапопане, Мексика.

© AFP 2024 / Evaristo Sa

Президент Бразилии Лула да Сильва с салатом-латуком и помидором в руках на ярмарке семейных фермерских хозяйств во дворце Планалто в Бразилии.

Президент Бразилии Лула да Сильва с салатом-латуком и помидором в руках на ярмарке семейных фермерских хозяйств во дворце Планалто в Бразилии. - Sputnik Грузия
11/24
© AFP 2024 / Evaristo Sa

Президент Бразилии Лула да Сильва с салатом-латуком и помидором в руках на ярмарке семейных фермерских хозяйств во дворце Планалто в Бразилии.

© AFP 2024 / Josh Edelson

Сотрудники полиции наблюдают за пожаром в Калифорнии.

Сотрудники полиции наблюдают за пожаром в Калифорнии. - Sputnik Грузия
12/24
© AFP 2024 / Josh Edelson

Сотрудники полиции наблюдают за пожаром в Калифорнии.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкПразднование Дня молодежи в Казани.
Празднование Дня молодежи в Казани - Sputnik Грузия
13/24
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Празднование Дня молодежи в Казани.
© AFP 2024 / Madaree Tohlala

Матч по морскому боксу в рамках мероприятий по развитию туризма в Таиланде.

Матч по морскому боксу в рамках мероприятий по развитию туризма в Таиланде. - Sputnik Грузия
14/24
© AFP 2024 / Madaree Tohlala

Матч по морскому боксу в рамках мероприятий по развитию туризма в Таиланде.

© AFP 2024 / Jean-Christophe Verhaegen

Девушка в средневековом костюме принимает участие в голосовании на избирательном участке в Родемаке во время первого тура парламентских выборов во Франции.

Девушка в средневековом костюме принимает участие в голосовании на избирательном участке в Родемаке во время первого тура парламентских выборов во Франции. - Sputnik Грузия
15/24
© AFP 2024 / Jean-Christophe Verhaegen

Девушка в средневековом костюме принимает участие в голосовании на избирательном участке в Родемаке во время первого тура парламентских выборов во Франции.

© AFP 2024 / Mamun Hossain

Сотрудники медицинского магазина в Фенчугандже ждут покупателей во время наводнения в Бангладеш.

Сотрудники медицинского магазина в Фенчугандже ждут покупателей во время наводнения в Бангладеш. - Sputnik Грузия
16/24
© AFP 2024 / Mamun Hossain

Сотрудники медицинского магазина в Фенчугандже ждут покупателей во время наводнения в Бангладеш.

© AFP 2024 / Bai Ismoyo

Служебные собаки принимают участие в параде, посвященном 78-летию Национальной полиции Индонезии.

Служебные собаки принимают участие в параде, посвященном 78-летию Национальной полиции Индонезии. - Sputnik Грузия
17/24
© AFP 2024 / Bai Ismoyo

Служебные собаки принимают участие в параде, посвященном 78-летию Национальной полиции Индонезии.

© AP Photo / Vincent Thian

Рабочий перевозит велосипеды в Пекине.

Рабочий перевозит велосипеды в Пекине. - Sputnik Грузия
18/24
© AP Photo / Vincent Thian

Рабочий перевозит велосипеды в Пекине.

© AFP 2024 / Aizar Raldes

Повар готовит огромный сэндвич со свининой и говядиной в Ла-Пасе, Боливия.

Повар готовит огромный сэндвич со свининой и говядиной в Ла-Пасе, Боливия. - Sputnik Грузия
19/24
© AFP 2024 / Aizar Raldes

Повар готовит огромный сэндвич со свининой и говядиной в Ла-Пасе, Боливия.

© AFP 2024 / Dale De La Rey

Мужчина расправляет рыболовную сеть близ деревни Нхон Хай во Вьетнаме.

Мужчина расправляет рыболовную сеть близ деревни Нхон Хай во Вьетнаме. - Sputnik Грузия
20/24
© AFP 2024 / Dale De La Rey

Мужчина расправляет рыболовную сеть близ деревни Нхон Хай во Вьетнаме.

© AFP 2024 / Joseph Prezioso

Дети ждут, пока им бросят конфеты во время парада Fishtown Horribles в преддверии Дня независимости в Глостере, штат Массачусетс.

Дети ждут, пока им бросят конфеты во время парада Fishtown Horribles в преддверии Дня независимости в Глостере, штат Массачусетс. - Sputnik Грузия
21/24
© AFP 2024 / Joseph Prezioso

Дети ждут, пока им бросят конфеты во время парада Fishtown Horribles в преддверии Дня независимости в Глостере, штат Массачусетс.

© AFP 2024 / Aditya Irawan

Воздушный змей в форме осьминога во время Международного фестиваля воздушных змеев в Джакарте.

Воздушный змей в форме осьминога во время Международного фестиваля воздушных змеев в Джакарте. - Sputnik Грузия
22/24
© AFP 2024 / Aditya Irawan

Воздушный змей в форме осьминога во время Международного фестиваля воздушных змеев в Джакарте.

© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Продавец спит на оптовом овощном рынке в Бангладеш.

Продавец спит на оптовом овощном рынке в Бангладеш. - Sputnik Грузия
23/24
© AFP 2024 / Munir Uz Zaman

Продавец спит на оптовом овощном рынке в Бангладеш.

© AP Photo / Vahid Salemi

Кандидат в президенты Саид Джалили наблюдает за традиционным видом спорта на своей предвыборной встрече в спортивном зале в Тегеране.

Кандидат в президенты Саид Джалили наблюдает за традиционным видом спорта на своей предвыборной встрече в спортивном зале в Тегеране. - Sputnik Грузия
24/24
© AP Photo / Vahid Salemi

Кандидат в президенты Саид Джалили наблюдает за традиционным видом спорта на своей предвыборной встрече в спортивном зале в Тегеране.

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