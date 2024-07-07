Плачущий Роналду, президент Бразилии с овощами в руках и пожар в Калифорнии – лучшие фото

Певица Тайла выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.
Певица Тайла выступает на церемонии вручения премии BET Awards в Лос-Анджелесе.
Протестующие скандируют лозунги в Кении.
Протестующие скандируют лозунги в Кении.
Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Дало в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Дало в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Полиция использует водомет для разгона ультраортодоксальных евреев в Израиле.
Полиция использует водомет для разгона ультраортодоксальных евреев в Израиле.
Маленький фермер играет в грязи на рисовом поле в "Национальный день риса в Непале".
Маленький фермер играет в грязи на рисовом поле в "Национальный день риса в Непале".
Палестинские дети собирают помидоры в Хан-Юнисе.
Палестинские дети собирают помидоры в Хан-Юнисе.
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф машет рукой бывшему премьер-министру Марку Рютте, уезжающему на велосипеде после церемонии передачи власти в Торентье.
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф машет рукой бывшему премьер-министру Марку Рютте, уезжающему на велосипеде после церемонии передачи власти в Торентье.
Рыбак осматривает рыболовецкие суда, поврежденные ураганом "Берилл" на Барбадосе.
Рыбак осматривает рыболовецкие суда, поврежденные ураганом "Берилл" на Барбадосе.
Мужчина сидит в машине возле избирательного участка в Нуакшоте, Мавритания.
Мужчина сидит в машине возле избирательного участка в Нуакшоте, Мавритания.
Работники городской администрации убирают дерево с проспекта после шторма в Сапопане, Мексика.
Работники городской администрации убирают дерево с проспекта после шторма в Сапопане, Мексика.
Президент Бразилии Лула да Сильва с салатом-латуком и помидором в руках на ярмарке семейных фермерских хозяйств во дворце Планалто в Бразилии.
Президент Бразилии Лула да Сильва с салатом-латуком и помидором в руках на ярмарке семейных фермерских хозяйств во дворце Планалто в Бразилии.
Сотрудники полиции наблюдают за пожаром в Калифорнии.
Сотрудники полиции наблюдают за пожаром в Калифорнии.
Матч по морскому боксу в рамках мероприятий по развитию туризма в Таиланде.
Матч по морскому боксу в рамках мероприятий по развитию туризма в Таиланде.
Девушка в средневековом костюме принимает участие в голосовании на избирательном участке в Родемаке во время первого тура парламентских выборов во Франции.
Девушка в средневековом костюме принимает участие в голосовании на избирательном участке в Родемаке во время первого тура парламентских выборов во Франции.
Сотрудники медицинского магазина в Фенчугандже ждут покупателей во время наводнения в Бангладеш.
Сотрудники медицинского магазина в Фенчугандже ждут покупателей во время наводнения в Бангладеш.
Служебные собаки принимают участие в параде, посвященном 78-летию Национальной полиции Индонезии.
Служебные собаки принимают участие в параде, посвященном 78-летию Национальной полиции Индонезии.
Рабочий перевозит велосипеды в Пекине.
Рабочий перевозит велосипеды в Пекине.
Повар готовит огромный сэндвич со свининой и говядиной в Ла-Пасе, Боливия.
Повар готовит огромный сэндвич со свининой и говядиной в Ла-Пасе, Боливия.
Мужчина расправляет рыболовную сеть близ деревни Нхон Хай во Вьетнаме.
Мужчина расправляет рыболовную сеть близ деревни Нхон Хай во Вьетнаме.
Дети ждут, пока им бросят конфеты во время парада Fishtown Horribles в преддверии Дня независимости в Глостере, штат Массачусетс.
Дети ждут, пока им бросят конфеты во время парада Fishtown Horribles в преддверии Дня независимости в Глостере, штат Массачусетс.
Воздушный змей в форме осьминога во время Международного фестиваля воздушных змеев в Джакарте.
Воздушный змей в форме осьминога во время Международного фестиваля воздушных змеев в Джакарте.
Продавец спит на оптовом овощном рынке в Бангладеш.
Продавец спит на оптовом овощном рынке в Бангладеш.
Кандидат в президенты Саид Джалили наблюдает за традиционным видом спорта на своей предвыборной встрече в спортивном зале в Тегеране.
Кандидат в президенты Саид Джалили наблюдает за традиционным видом спорта на своей предвыборной встрече в спортивном зале в Тегеране.