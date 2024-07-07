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СВО: освобождение пяти населенных пунктов, прорыв на Торецком направлении

СВО: освобождение пяти населенных пунктов, прорыв на Торецком направлении

Sputnik Грузия

Российские войска в зоне СВО успешно решают стратегическую задачу уничтожения боевого потенциала, резервов украинской армии и НАТО, методично очищая от ВСУ... 07.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-07T12:41+0400

2024-07-07T12:41+0400

2024-07-07T12:41+0400

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Подразделения российской группировки войск "Центр"освободили село Новопокровское на территории ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новоалександровку, Сокол и Спорное. Это продвижение открывает новые возможности и перспективы.ВКС России авиаударом ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления 1-го механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе поселка Нью-Йорк (Новгородское) на оккупированной части территории ДНР на торецком направлении 30 июня "вынесли" позиции противника на "встречу с Бандерой".Российские ОТРК "Искандер-М" накрыли два эшелона с украинской боевой техникой (включая танки Leopard немецкого производства), перебрасываемой в Харьковскую область.Планомерное уничтожение войсками РФ переправ через реку Оскол в районе Купянска привело к нарушению снабжения украинской группировки. Господствующие высоты на купянском направлении дают ВСУ последнюю возможность сдержать наступление российской армии. После освобождения Степовой Новоселовки на пути до восточных пригородов Купянска населенных пунктов не осталось.Кроме того, в Харьковской области уничтожены два железнодорожных состава с западной техникой, включая танки Leopard. Авиаразведка и ОТРК "Искандер-М" обеспечили эффективный удар до разгрузки.В пригороде Харькова уничтожена база террористического нацбата "Кракен".Киевский режим вынужден бросать в бой "ценных" иностранных наемников – неслучайно так возросло количество "суицидов" среди морских пехотинцев США. По данным газеты La Repubblica, чаще всего "самоубийства" американских и других натовских спецназовцев связаны с повреждением головного мозга минно-взрывными травмами. Польский аэропорт Жешув становится натовским моргом.Подземный ходРоссийские войска группировки "Центр" успешно продвигаются на торецком направлении. Сумели быстро прорвать внешнюю оборонительную систему противника в районе города Торецка (помог трехкилометровый подземный ход), выйти в микрорайоны Дружба и Железное, а также на рубеж Кирово. Кроме того, штурмовики с боями ворвались в поселок Нью-Йорк с юга – со стороны Троицкого. Продолжаются бои за освобождение поселка Северное.Великолепный российский "прилет" состоялся 1 июля на авиабазе ВСУ в Миргороде – уничтожены и поражены семь украинских истребителей Су-27, а также летчики, подготовленные для F-16. Западные издания и украинское командование подтверждают потери.Украинский арсенал боеприпасов для РСЗО HIMARS уничтожен авиаударом ВКС России в Запорожье."Просроченный" американский ставленник Владимир Зеленский потребовал от американского марионеточного военачальника Александра Сырского "любой ценой" удержать оставшуюся под контролем ВСУ территорию Донбасса, и внезапно заговорил о возможности мира с Россией "через посредников".Немедленно откликнулся бывший "придворный шут" киевского режима, эмигрант Алексей Арестович: "Украинцам так долго говорили о "тотальной победе" над Россией, что заявления Зеленского о мире просто не воспринимаются". А в США предсказали перенос столицы Украины в западные регионы.Между тем западные лидеры планируют отправить в Киев высокопоставленного чиновника, который будет отвечать за натовскую поддержку антироссийской Украины. Подчиняться он будет руководству НАТО и новому командованию США в Висбадене, созданному специально для координации поддержки украинской армии. Запад готовится к долгосрочному конфликту с Россией – до последнего украинца.И все же, российская "позиционная война на истощение" потенциала, резервов ВСУ (НАТО) успешно способствует достижению изначально поставленных в феврале 2022 года военных целей – демилитаризации и денацификации враждебного украинского псевдо-государства.На Западе осознают и публично признают: победа Москвы над Киевом будет означать поражение коллективного Запада, ЕС, НАТО и "гегемона" США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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