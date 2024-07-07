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https://sputnik-georgia.ru/20240707/gruziya-prostitsya-s-lianoy-isakadze-7-iyulya-288879442.html
Грузия простится с Лианой Исакадзе 7 июля
Грузия простится с Лианой Исакадзе 7 июля
Sputnik Грузия
В связи с кончиной великой скрипачки в столичной консерватории выразили соболезнования членам ее семьи, друзьям, коллегам, а также музыкальному сообществу... 07.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-07T10:20+0400
2024-07-07T10:43+0400
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новости
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия простится с выдающейся скрипачкой Лианой Исакадзе в воскресенье, 7 июля, в 14:00, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили.Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог, народная артистка Грузии Лиана Исакадзе скончалась 5 июля на 78-м году жизни.Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она была вундеркиндом и стала скрипачкой в возрасте трех лет. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью и виртуозностью.В ее репертуаре присутствовали лучшие образцы классической и современной музыки. Она первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов.Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в 1970 году. В 1970-1992 годах была солисткой Московской филармонии. В 1981-1995 годы – художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии.В 1974 году о Исакадзе был снят японский документальный фильм, а в 1975 году она снялась в финском художественном фильме "Сибелиус".В 1990 году она привезла в немецкий город Ингольштадт Грузинский камерный оркестр, который выступает под названием "Грузинский камерный оркестр Ингольштадта". В 1992 году она основала в Ингольштадте музыкальную академию имени своего педагога – Давида Ойстраха.В 1964-1981 годы Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую, в порядке исключения, получила от Московской государственной коллекции музыкальных инструментов.Вообще, Лиана Исакадзе – гений исключений. Оказывается, с рождения ее первым словом было не "мама", а… фраза "я спела"! Ее называли "Граппелли в юбке". Ей посвящали целые фестивали, и она сама становилась их вдохновителем.Партнерами Лианы Исакадзе по ансамблю были мировые звезды, ей посвящали свои произведения грузинские, немецкие, русские композиторы. Самой Лианой было аранжировано множество музыкальных композиций, в том числе произведения Баха, Гершвина, Чайковского, Брамса, Мендельсона.В альбоме 2009 года "Скрипачи века", составленном из пяти компакт-дисков, Лиана Исакадзе вошла в двадцатку лучших исполнителей. Она также обрела место в энциклопедии 2 000 избранных музыкантов ХХ века (Кембридж, Биографический центр, 2002 г.).С 1982 года Лиана Исакадзе руководила "Ночными серенадами" в Пицунде, "Фестивалем под открытым небом" – в Батуми, "Праздником искусства" – в Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузинская культура, мировая культура, культура, музыка, скрипка, лиана исакадзе, новости, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, грузия, батуми, боржоми, петр чайковский, кто ушел из жизни в 2024 году?
культура, грузинская культура, мировая культура, культура, музыка, скрипка, лиана исакадзе, новости, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили, грузия, батуми, боржоми, петр чайковский, кто ушел из жизни в 2024 году?

Грузия простится с Лианой Исакадзе 7 июля

10:20 07.07.2024 (обновлено: 10:43 07.07.2024)
© courtesy of archive Liana Isakadze Лиана Исакадзе
Лиана Исакадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2024
© courtesy of archive Liana Isakadze
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В связи с кончиной великой скрипачки в столичной консерватории выразили соболезнования членам ее семьи, друзьям, коллегам, а также музыкальному сообществу Грузии и мира
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия простится с выдающейся скрипачкой Лианой Исакадзе в воскресенье, 7 июля, в 14:00, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили.
Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог, народная артистка Грузии Лиана Исакадзе скончалась 5 июля на 78-м году жизни.

"От имени Тбилисской государственной консерватории мы присоединяемся к общей скорби в связи со смертью величайшего музыканта, скрипичной волшебницы, госпожи Лианы Исакадзе. Мы выражаем соболезнования членам ее семьи, друзьям и коллегам, а также музыкальному сообществу Грузии и мира. Похороны – в воскресенье, 7 июля, в 14:00 из фойе Большого зала консерватории", – говорится в информации.

Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она была вундеркиндом и стала скрипачкой в возрасте трех лет. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью и виртуозностью.
© photo: Sputnik / Oleg Makarov / Перейти в фотобанкЛиана Исакадзе
Лиана Исакадзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2024
Лиана Исакадзе
© photo: Sputnik / Oleg Makarov
/
Перейти в фотобанк
В ее репертуаре присутствовали лучшие образцы классической и современной музыки. Она первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов.
Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в 1970 году. В 1970-1992 годах была солисткой Московской филармонии. В 1981-1995 годы – художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии.
В 1974 году о Исакадзе был снят японский документальный фильм, а в 1975 году она снялась в финском художественном фильме "Сибелиус".
© courtesy of archive Liana Isakadze Лиана Исакадзе
Лиана Исакадзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2024
Лиана Исакадзе
© courtesy of archive Liana Isakadze
В 1990 году она привезла в немецкий город Ингольштадт Грузинский камерный оркестр, который выступает под названием "Грузинский камерный оркестр Ингольштадта". В 1992 году она основала в Ингольштадте музыкальную академию имени своего педагога – Давида Ойстраха.
В 1964-1981 годы Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую, в порядке исключения, получила от Московской государственной коллекции музыкальных инструментов.
Вообще, Лиана Исакадзе – гений исключений. Оказывается, с рождения ее первым словом было не "мама", а… фраза "я спела"! Ее называли "Граппелли в юбке". Ей посвящали целые фестивали, и она сама становилась их вдохновителем.
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСаулюс Сондецкис, Лиана Исакадзе, Эдуард Грач
Саулюс Сондецкис, Лиана Исакадзе, Эдуард Грач - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2024
Саулюс Сондецкис, Лиана Исакадзе, Эдуард Грач
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
/
Перейти в фотобанк
Партнерами Лианы Исакадзе по ансамблю были мировые звезды, ей посвящали свои произведения грузинские, немецкие, русские композиторы. Самой Лианой было аранжировано множество музыкальных композиций, в том числе произведения Баха, Гершвина, Чайковского, Брамса, Мендельсона.
В альбоме 2009 года "Скрипачи века", составленном из пяти компакт-дисков, Лиана Исакадзе вошла в двадцатку лучших исполнителей. Она также обрела место в энциклопедии 2 000 избранных музыкантов ХХ века (Кембридж, Биографический центр, 2002 г.).
С 1982 года Лиана Исакадзе руководила "Ночными серенадами" в Пицунде, "Фестивалем под открытым небом" – в Батуми, "Праздником искусства" – в Боржоми.
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