https://sputnik-georgia.ru/20240707/gruziya-prostitsya-s-lianoy-isakadze-7-iyulya-288879442.html

Грузия простится с Лианой Исакадзе 7 июля

Грузия простится с Лианой Исакадзе 7 июля

Sputnik Грузия

В связи с кончиной великой скрипачки в столичной консерватории выразили соболезнования членам ее семьи, друзьям, коллегам, а также музыкальному сообществу... 07.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Грузия простится с выдающейся скрипачкой Лианой Исакадзе в воскресенье, 7 июля, в 14:00, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили.Всемирно известная скрипачка, дирижер и педагог, народная артистка Грузии Лиана Исакадзе скончалась 5 июля на 78-м году жизни.Лиана Исакадзе – одна из выдающихся скрипачек современности. Она была вундеркиндом и стала скрипачкой в возрасте трех лет. Ее исполнение отличалось артистизмом, глубокой музыкальностью и виртуозностью.В ее репертуаре присутствовали лучшие образцы классической и современной музыки. Она первая исполнила ряд новых произведений грузинских композиторов.Лиана Исакадзе окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в 1970 году. В 1970-1992 годах была солисткой Московской филармонии. В 1981-1995 годы – художественным руководителем Государственного камерного оркестра Грузии.В 1974 году о Исакадзе был снят японский документальный фильм, а в 1975 году она снялась в финском художественном фильме "Сибелиус".В 1990 году она привезла в немецкий город Ингольштадт Грузинский камерный оркестр, который выступает под названием "Грузинский камерный оркестр Ингольштадта". В 1992 году она основала в Ингольштадте музыкальную академию имени своего педагога – Давида Ойстраха.В 1964-1981 годы Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую, в порядке исключения, получила от Московской государственной коллекции музыкальных инструментов.Вообще, Лиана Исакадзе – гений исключений. Оказывается, с рождения ее первым словом было не "мама", а… фраза "я спела"! Ее называли "Граппелли в юбке". Ей посвящали целые фестивали, и она сама становилась их вдохновителем.Партнерами Лианы Исакадзе по ансамблю были мировые звезды, ей посвящали свои произведения грузинские, немецкие, русские композиторы. Самой Лианой было аранжировано множество музыкальных композиций, в том числе произведения Баха, Гершвина, Чайковского, Брамса, Мендельсона.В альбоме 2009 года "Скрипачи века", составленном из пяти компакт-дисков, Лиана Исакадзе вошла в двадцатку лучших исполнителей. Она также обрела место в энциклопедии 2 000 избранных музыкантов ХХ века (Кембридж, Биографический центр, 2002 г.).С 1982 года Лиана Исакадзе руководила "Ночными серенадами" в Пицунде, "Фестивалем под открытым небом" – в Батуми, "Праздником искусства" – в Боржоми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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