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Мотоциклист погиб в аварии на дороге в Кахети
Мотоциклист погиб в аварии на дороге в Кахети
Sputnik Грузия
По словам очевидцев аварии, друг с другом столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль 07.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-07T11:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Водитель мотоцикла скончался в результате ДТП на дороге Телави-Вазиани-Гомбори в ночь с субботы на воскресенье, сообщила телекомпания "Рустави 2".По словам очевидцев аварии, друг с другом столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Молодого мужчину доставили в Телавскую реферальную больницу, но спасти его не удалось. Расследование ведется по статье "Нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, кахети, дтп
новости, происшествия, грузия, кахети, дтп
Мотоциклист погиб в аварии на дороге в Кахети
По словам очевидцев аварии, друг с другом столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Водитель мотоцикла скончался в результате ДТП на дороге Телави-Вазиани-Гомбори в ночь с субботы на воскресенье, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам очевидцев аварии, друг с другом столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Молодого мужчину доставили в Телавскую реферальную больницу, но спасти его не удалось.
Расследование ведется по статье "Нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".