https://sputnik-georgia.ru/20240707/mototsiklist-pogib-v-avarii-na-doroge-v-kakheti-288892123.html

Мотоциклист погиб в аварии на дороге в Кахети

Мотоциклист погиб в аварии на дороге в Кахети

Sputnik Грузия

По словам очевидцев аварии, друг с другом столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль 07.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Водитель мотоцикла скончался в результате ДТП на дороге Телави-Вазиани-Гомбори в ночь с субботы на воскресенье, сообщила телекомпания "Рустави 2".По словам очевидцев аварии, друг с другом столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Водитель мотоцикла получил серьезные травмы. Молодого мужчину доставили в Телавскую реферальную больницу, но спасти его не удалось. Расследование ведется по статье "Нарушение безопасности дорожного движения или правил эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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