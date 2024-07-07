На побережье Черного моря в Анаклия открылся лагерь для студентов грузинских вузов
16:25 07.07.2024 (обновлено: 16:34 07.07.2024)
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМолодежный лагерь в курортном городке Анаклия
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Участники отбирались совместно с высшими учебными заведениями и молодежными организациями
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари открыл молодежный лагерь в курортном городке Анаклия на побережье Черного моря, где до конца лета смогут отдохнуть более 3 тысяч студентов различных вузов со всей страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2024 году лагерь обслужит 13 потоков, в каждом из которых будет 240 участников в возрасте от 18 до 25 лет.
Участники отбирались совместно с высшими учебными заведениями и молодежными организациями. В рамках первого потока в лагере находятся студенты Технического университета Грузии.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМолодежный лагерь в курортном городке Анаклия
Молодежный лагерь в курортном городке Анаклия
© Ministry of Education and Science of Georgia
Целью лагеря является расширение доступа молодежи к активному отдыху, социальная интеграция, содействие проявлению ее физического и интеллектуального потенциала, пропаганда здорового образа жизни, содействие утверждению национальных и европейских, а также поощрение патриотических ценностей.
Программа лагеря рассчитана на 5 дней. В лагере молодые люди получат возможность заняться образовательной, спортивной и познавательной деятельностью.
Мероприятия, предусмотренные программой лагеря, будут реализованы с использованием методики неформального образования и с учетом принципов молодежной деятельности.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМолодежный лагерь в курортном городке Анаклия
Молодежный лагерь в курортном городке Анаклия
© Ministry of Education and Science of Georgia
Участники пройдут также тренинги по различным темам, деятельности грузинской армии и сил обороны, влиянию глобализации и меняющегося международного порядка. Тренинги проведут представители МВД, офицеры Минобороны и сотрудники Национального банка.
Перед молодежью также выступят спикеры (Guest speaker) – политики, спортсмены, деятели искусства.
Для полной реализации программы молодежного лагеря был проведен ряд подготовительных работ: отремонтирована инфраструктура, обновлена материально-техническая база, завезено необходимое оборудование.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМолодежный лагерь в курортном городке Анаклия
Молодежный лагерь в курортном городке Анаклия
© Ministry of Education and Science of Georgia
До открытия лагеря организаторы провели отдельные тренинги для лидеров групп, в которых приняли участие 160 человек. Целью тренинга было помочь молодежи развить лидерские качества.
Лучшие лидеры, отобранные по итогам тренинга, будут трудоустроены в летних лагерях Шаори и Анаклия. Ежегодно в молодежных лагерях трудоустраиваются около 250 руководителей.
Что касается еще одного молодежного лагеря у живописного водохранилища Шаори (регион Рача-Лечхуми - Земо Сванети), то он начнет работу с 15 июля.