https://sputnik-georgia.ru/20240707/na-poberezhe-chernogo-morya-v-anakliya-otkrylsya-lager-dlya-studentov-gruzinskikh-vuzov-288895661.html

На побережье Черного моря в Анаклия открылся лагерь для студентов грузинских вузов

На побережье Черного моря в Анаклия открылся лагерь для студентов грузинских вузов

Sputnik Грузия

Участники отбирались совместно с высшими учебными заведениями и молодежными организациями 07.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-07T16:25+0400

2024-07-07T16:25+0400

2024-07-07T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари открыл молодежный лагерь в курортном городке Анаклия на побережье Черного моря, где до конца лета смогут отдохнуть более 3 тысяч студентов различных вузов со всей страны, сообщили в пресс-службе ведомства. В 2024 году лагерь обслужит 13 потоков, в каждом из которых будет 240 участников в возрасте от 18 до 25 лет. Участники отбирались совместно с высшими учебными заведениями и молодежными организациями. В рамках первого потока в лагере находятся студенты Технического университета Грузии. Целью лагеря является расширение доступа молодежи к активному отдыху, социальная интеграция, содействие проявлению ее физического и интеллектуального потенциала, пропаганда здорового образа жизни, содействие утверждению национальных и европейских, а также поощрение патриотических ценностей. Программа лагеря рассчитана на 5 дней. В лагере молодые люди получат возможность заняться образовательной, спортивной и познавательной деятельностью. Мероприятия, предусмотренные программой лагеря, будут реализованы с использованием методики неформального образования и с учетом принципов молодежной деятельности. Участники пройдут также тренинги по различным темам, деятельности грузинской армии и сил обороны, влиянию глобализации и меняющегося международного порядка. Тренинги проведут представители МВД, офицеры Минобороны и сотрудники Национального банка. Перед молодежью также выступят спикеры (Guest speaker) – политики, спортсмены, деятели искусства. Для полной реализации программы молодежного лагеря был проведен ряд подготовительных работ: отремонтирована инфраструктура, обновлена материально-техническая база, завезено необходимое оборудование. До открытия лагеря организаторы провели отдельные тренинги для лидеров групп, в которых приняли участие 160 человек. Целью тренинга было помочь молодежи развить лидерские качества. Лучшие лидеры, отобранные по итогам тренинга, будут трудоустроены в летних лагерях Шаори и Анаклия. Ежегодно в молодежных лагерях трудоустраиваются около 250 руководителей. Что касается еще одного молодежного лагеря у живописного водохранилища Шаори (регион Рача-Лечхуми - Земо Сванети), то он начнет работу с 15 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, анаклия, георгий амилахвари, образование в грузии