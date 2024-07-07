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"Партнер 2024" – в Аджарии и Квемо Картли пройдут межведомственные учения
"Партнер 2024" – в Аджарии и Квемо Картли пройдут межведомственные учения
Sputnik Грузия
Цель учений – улучшение межведомственной координации во время кризисных и чрезвычайных ситуаций 07.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Межведомственные учения "Партнер - 2024", организованные Национальной гвардией Сил обороны Грузии, пройдут 8-12 июля в муниципалитетах Хелвачаури (Аджария) и Тетрицкаро (регион Квемо Картли), сообщает пресс-служба ведомства. Цель учений – улучшение межведомственной координации во время кризисных и чрезвычайных ситуаций. Учения будут проводиться по сценарию моделирования кризисных ситуаций. Подготовительные учения пройдут 8 июля на обоих объектах. В "Партнере - 2024" принимают участие военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны, специальных операций, а также командования авиации и ПВО, военной полиции и представители волонтерских организаций. В учениях задействованы соответствующие службы МВД и Минздрава Грузии. Межведомственные учения проводятся при поддержке Минобразования и местных муниципалитетов. В прошлом году учения проходили в три этапа в муниципалитетах Амбролаури (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), Кварели (Кахети) и Тетрицкаро (Квемо Картли). К учениям "Партнер - 2023" присоединились также военные из США и Латвии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, квемо картли, амбролаури, силы обороны грузии, национальная гвардия грузии
"Партнер 2024" – в Аджарии и Квемо Картли пройдут межведомственные учения
22:33 07.07.2024 (обновлено: 22:57 07.07.2024)
Цель учений – улучшение межведомственной координации во время кризисных и чрезвычайных ситуаций
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Межведомственные учения "Партнер - 2024", организованные Национальной гвардией Сил обороны Грузии, пройдут 8-12 июля в муниципалитетах Хелвачаури (Аджария) и Тетрицкаро (регион Квемо Картли), сообщает пресс-служба ведомства.
Цель учений – улучшение межведомственной координации во время кризисных и чрезвычайных ситуаций.
Учения будут проводиться по сценарию моделирования кризисных ситуаций. Подготовительные учения пройдут 8 июля на обоих объектах.
Генеральная репетиция запланирована на 9 июля в Хелвачаури и 10 июля в Тетрицкаро. Заключительная часть учений пройдет 10 июля в Хелвачаури и 11 июля в Тетрицкаро.
В "Партнере - 2024" принимают участие военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны, специальных операций, а также командования авиации и ПВО, военной полиции и представители волонтерских организаций.
В учениях задействованы соответствующие службы МВД и Минздрава Грузии. Межведомственные учения проводятся при поддержке Минобразования и местных муниципалитетов.
В прошлом году учения проходили в три этапа в муниципалитетах Амбролаури (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), Кварели (Кахети) и Тетрицкаро (Квемо Картли).
К учениям "Партнер - 2023" присоединились также военные из США и Латвии.