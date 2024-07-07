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"Партнер 2024" – в Аджарии и Квемо Картли пройдут межведомственные учения

"Партнер 2024" – в Аджарии и Квемо Картли пройдут межведомственные учения

Sputnik Грузия

Цель учений – улучшение межведомственной координации во время кризисных и чрезвычайных ситуаций 07.07.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Межведомственные учения "Партнер - 2024", организованные Национальной гвардией Сил обороны Грузии, пройдут 8-12 июля в муниципалитетах Хелвачаури (Аджария) и Тетрицкаро (регион Квемо Картли), сообщает пресс-служба ведомства. Цель учений – улучшение межведомственной координации во время кризисных и чрезвычайных ситуаций. Учения будут проводиться по сценарию моделирования кризисных ситуаций. Подготовительные учения пройдут 8 июля на обоих объектах. В "Партнере - 2024" принимают участие военнослужащие Национальной гвардии Сил обороны, специальных операций, а также командования авиации и ПВО, военной полиции и представители волонтерских организаций. В учениях задействованы соответствующие службы МВД и Минздрава Грузии. Межведомственные учения проводятся при поддержке Минобразования и местных муниципалитетов. В прошлом году учения проходили в три этапа в муниципалитетах Амбролаури (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети), Кварели (Кахети) и Тетрицкаро (Квемо Картли). К учениям "Партнер - 2023" присоединились также военные из США и Латвии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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