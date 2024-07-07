https://sputnik-georgia.ru/20240707/privet-rubi--kniga-po-programmirovaniyu-poyavitsya-v-shkolakh-gruzii-288878022.html

"Привет, Руби" – книга по программированию появится в школах Грузии

"Привет, Руби" – книга по программированию появится в школах Грузии

Sputnik Грузия

"Привет, Руби" – это серия книг по программированию и информатике для начальной школы, признанных и переведенных в 36 странах 07.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-07T13:44+0400

2024-07-07T13:44+0400

2024-07-07T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Книга по основам программирования "Привет, Руби" для учеников начальных классов стала доступной для всех общеобразовательных школ Грузии, сообщила Комиссия по коммуникациям. Ученики начальных классов в Грузии смогут изучать основы программирования и компьютерных наук по книге "Привет, Руби", которая пользуется популярностью во многих странах мира. Книга была переведена на грузинский язык и издана еще в 2019 году. В том году программирование по книге преподавали лишь в нескольких школах страны. Эти педагоги, в свою очередь, провели до 560 вебинаров по всей стране, делясь знаниями с более чем 800 коллегами, в том числе и с представителями этнических меньшинств. Всем обученным педагогам передадут книгу и вспомогательные ресурсы, которые они смогут внедрить в образовательный процесс с учебного 2024 года. Кроме того, Комиссия разработала модуль методики преподавания по книге "Привет, Руби", который содержит подробную информацию, относящуюся к каждой главе, принципы преподавания, возможности эффективного использования книги и информацию о действиях, выполняемых учителями на основе заданий. По инициативе Комиссии по коммуникациям Линда Льюкас, признанная Европейской комиссией в качестве цифрового посла и автора серии книг "Привет, Руби", посетила Грузию в 2019 и 2023 годах. В рамках визитов преподаватели и тренеры по компьютерным технологиям прошли обучение современным методам преподавания программирования с использованием данного учебника. "Привет, Руби" – это серия книг по программированию и информатике для начальной школы, признанных и переведенных в 36 странах. Также эти книги включены в учебную программу школ Нью-Йорка. Комиссия по коммуникациям получила лицензию на издание книг на грузинском языке в 2019 году, после чего было издано 17,5 тысячи учебников. На сегодняшний день более 100 учеников из 10 тысяч школ Грузии изучают информатику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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