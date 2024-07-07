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"Репетиция выборов " 2024 – в течение июля ЦИК Грузии осуществляет масштабную кампанию
"Репетиция выборов " 2024 – в течение июля ЦИК Грузии осуществляет масштабную кампанию
Sputnik Грузия
Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей 07.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии каждые выходные июля с 11:00 до 18:00 в 64 районах страны проводит всеобщую демонстрацию избирательных технологий – имитацию процесса голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК.Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую и соответствует рекомендациям Национального демократического института (NDI). В рамках проекта избиратели лично ознакомятся с аппаратами по проверке подлинности бюллетеней и подсчета голосов. Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей. Проект будет осуществляться на 89 заранее определенных местах, расположенных в административных центрах муниципалитетов Тбилиси и регионов. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться электронно и выбрать желаемую дату, место и время. Подробная инструкция размещена на официальном сайте ЦИК и в социальных сетях. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру 2 51 00 51. О новых технологиях на предстоящих парламентских выборах проинформировано 400 тысяч избирателей, проведено 3 тысячи встреч. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах. В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024
"Репетиция выборов " 2024 – в течение июля ЦИК Грузии осуществляет масштабную кампанию
17:24 07.07.2024 (обновлено: 17:58 07.07.2024)
Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии каждые выходные июля с 11:00 до 18:00 в 64 районах страны проводит всеобщую демонстрацию избирательных технологий – имитацию процесса голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую и соответствует рекомендациям Национального демократического института (NDI). В рамках проекта избиратели лично ознакомятся с аппаратами по проверке подлинности бюллетеней и подсчета голосов.
"Наши граждане активно интересуются. На сегодняшний день более 47 тысяч избирателей прошли соответствующую регистрацию. Отмеченная кампания будет продолжаться в течение месяца, и я хотел бы призвать избирателей пройти регистрацию в желаемом месте и воспользоваться этой возможностью", – заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей.
Проект будет осуществляться на 89 заранее определенных местах, расположенных в административных центрах муниципалитетов Тбилиси и регионов.
Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться электронно и выбрать желаемую дату, место и время. Подробная инструкция размещена на официальном сайте ЦИК и в социальных сетях. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру 2 51 00 51.
О новых технологиях на предстоящих парламентских выборах проинформировано 400 тысяч избирателей, проведено 3 тысячи встреч.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах.
В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы.
В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.