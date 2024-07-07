https://sputnik-georgia.ru/20240707/repetitsiya-vyborov--2024---v-techenie-iyulya-tsik-gruzii-osuschestvlyaet-masshtabnuyu-kampaniyu-288896878.html

"Репетиция выборов " 2024 – в течение июля ЦИК Грузии осуществляет масштабную кампанию

"Репетиция выборов " 2024 – в течение июля ЦИК Грузии осуществляет масштабную кампанию

Sputnik Грузия

Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей 07.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-07T17:24+0400

2024-07-07T17:24+0400

2024-07-07T17:58+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии каждые выходные июля с 11:00 до 18:00 в 64 районах страны проводит всеобщую демонстрацию избирательных технологий – имитацию процесса голосования, сообщили в пресс-службе ЦИК.Проект включает в себя как теоретическую, так и практическую составляющую и соответствует рекомендациям Национального демократического института (NDI). В рамках проекта избиратели лично ознакомятся с аппаратами по проверке подлинности бюллетеней и подсчета голосов. Цель проекта – выработка практических навыков процедуры голосования у избирателей. Проект будет осуществляться на 89 заранее определенных местах, расположенных в административных центрах муниципалитетов Тбилиси и регионов. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться электронно и выбрать желаемую дату, место и время. Подробная инструкция размещена на официальном сайте ЦИК и в социальных сетях. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру 2 51 00 51. О новых технологиях на предстоящих парламентских выборах проинформировано 400 тысяч избирателей, проведено 3 тысячи встреч. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Депутаты парламента 11 созыва будут избираться полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. До сих пор выборы проводились по смешанной системе – по партийным спискам и в мажоритарных округах. В парламент попадут только те партии, которые наберут не менее 5% голосов избирателей, пришедших на выборы. В 2024 году парламентские выборы впервые пройдут по электронной системе. Благодаря современным технологиям более 90% бюллетеней будут подсчитаны и обнародованы уже через час после закрытия избирательных участков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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