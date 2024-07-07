https://sputnik-georgia.ru/20240707/s-khodom-remonta-v-khrame-alaverdi-postradavshem-ot-uragana-oznakomilsya-premer-gruzii-288898162.html

С ходом ремонта в храме Алаверди, пострадавшем от урагана, ознакомился премьер Грузии

С ходом ремонта в храме Алаверди, пострадавшем от урагана, ознакомился премьер Грузии

Sputnik Грузия

Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма 07.07.2024, Sputnik Грузия

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2024-07-07T20:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ознакомился с ходом восстановительных работ в монастырском комплексе XI века Алаверди в Кахети, который пострадал во время сильного ветра, сообщила пресс-служба главы правительства. Сильный ветер и торнадо, которые 25 июня обрушились на Кахети, сорвали жестяное перекрытие купола храма, повредили в его южной части лещадную кровлю. Были сломаны окна в западной части храма и на куполе, повреждены жестяная крыша колокольни и черепица крыши епископского дворца, обрушился балкон дворца, а с купола упал крест. Генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Азнаурашвили и митрополит Авва Алавердский Давид предоставили главе правительства подробную информацию о ситуации в монастырском комплексе. На данном этапе вокруг купола храма возводятся строительные леса, после чего специалисты приступят к реставрации купола. Ущерб, причиненный стихией, оценила группа архитекторов-реставраторов и строителей Национального агентства по охране культурного наследия. Монастырь был основан в VI веке Иосифом Алавердским, чьи мощи покоятся в соборе. Каменный крестовокупольный четырехстолпный собор построил в первой половине XI века кахетинский правитель Квирике III.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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грузия, новости, общество, происшествия, ираклий кобахидзе, кахети