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Сильный ветер и дождь обрушились на Тбилиси – в столице подсчитывают ущерб
Сильный ветер и дождь обрушились на Тбилиси – в столице подсчитывают ущерб
Sputnik Грузия
Упавшие деревья повредили дома, автомобили и коммуникации 07.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-07T14:56+0400
2024-07-07T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Обильные осадки, обрушившиеся на Тбилиси поздно ночью и сопровождавшиеся сильным ветром, создали проблемы жителям столицы, особенно пострадали Самгорский, Крцанисский и Сабурталинский районы, сообщили в пресс-службе городских властей. Упавшие деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. В нескольких местах сильный ветер сорвал крыши жилых домов. Всю ночь представители мэрии и руководства совместно с сотрудниками Службы управления чрезвычайными ситуациями присутствовали на всех проблемных местах. Дороги, заблокированые упавшими деревьями, были расчищены. Соответствующие службы оценивают нанесенный столице ущерб. При необходимости жители города могут позвонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, погода, тбилиси, ливень в тбилиси
Сильный ветер и дождь обрушились на Тбилиси – в столице подсчитывают ущерб
14:56 07.07.2024 (обновлено: 15:15 07.07.2024)
Упавшие деревья повредили дома, автомобили и коммуникации
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Обильные осадки, обрушившиеся на Тбилиси поздно ночью и сопровождавшиеся сильным ветром, создали проблемы жителям столицы, особенно пострадали Самгорский, Крцанисский и Сабурталинский районы, сообщили в пресс-службе городских властей.
Упавшие деревья повредили дома, автомобили и коммуникации. В нескольких местах сильный ветер сорвал крыши жилых домов.
Всю ночь представители мэрии и руководства совместно с сотрудниками Службы управления чрезвычайными ситуациями присутствовали на всех проблемных местах. Дороги, заблокированые упавшими деревьями, были расчищены.
Соответствующие службы оценивают нанесенный столице ущерб.
При необходимости жители города могут позвонить на горячую линию мэрии: 2 72 22 22.