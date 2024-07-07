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Время Ч: удары России по аэродромам на Украине и продвижение на линии фронта
Время Ч: удары России по аэродромам на Украине и продвижение на линии фронта
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 07.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-07T16:25+0400
2024-07-07T16:25+0400
2024-07-07T21:26+0400
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В новом выпуске программы "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко новые удары России по украинским аэродромам, первый российский дрон-перехватчик вражеских БПЛА "Воган-9СП" и продвижение в зоне СВО, в том числе на Торецком направлении.
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мультимедиа, видео, россия, украина, видео
мультимедиа, видео, россия, украина, видео
Время Ч: удары России по аэродромам на Украине и продвижение на линии фронта
16:25 07.07.2024 (обновлено: 21:26 07.07.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
В новом выпуске программы "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко новые удары России по украинским аэродромам, первый российский дрон-перехватчик вражеских БПЛА "Воган-9СП" и продвижение в зоне СВО, в том числе на Торецком направлении.