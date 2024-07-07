https://sputnik-georgia.ru/20240707/vremya-ch-udary-rossii-po-aerodromam-na-ukraine-i-prodvizhenie-na-linii-fronta--288898734.html

Время Ч: удары России по аэродромам на Украине и продвижение на линии фронта

Время Ч: удары России по аэродромам на Украине и продвижение на линии фронта

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 07.07.2024, Sputnik Грузия

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В новом выпуске программы "Время Ч" обсуждаем с военным экспертом Александром Хроленко новые удары России по украинским аэродромам, первый российский дрон-перехватчик вражеских БПЛА "Воган-9СП" и продвижение в зоне СВО, в том числе на Торецком направлении.

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