https://sputnik-georgia.ru/20240707/zapad-v-panike-vostokoved-o-sammite-shos-i-otnosheniyakh-kitaya-s-rossiey-i-tsentralnoy-aziey-288891641.html

Запад в панике: востоковед о саммите ШОС и отношениях Китая с Россией и Центральной Азией

Запад в панике: востоковед о саммите ШОС и отношениях Китая с Россией и Центральной Азией

Sputnik Грузия

Центральная Азия и Южный Кавказ играют для Китая все большую роль, ведь именно через эти регионы проходят важнейшие торговые пути 07.07.2024, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Для чего Си Цзиньпин посетил Таджикистан? О чем китайский лидер говорил с лидерами Казахстана и Азербайджана? Есть ли у России и Китая противоречия в регионе? Обо всем этом смотрите в видео.

китай

таджикистан

казахстан

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Sputnik Грузия

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