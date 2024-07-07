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Запад в панике: востоковед о саммите ШОС и отношениях Китая с Россией и Центральной Азией
Запад в панике: востоковед о саммите ШОС и отношениях Китая с Россией и Центральной Азией
Sputnik Грузия
Центральная Азия и Южный Кавказ играют для Китая все большую роль, ведь именно через эти регионы проходят важнейшие торговые пути 07.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-07T10:54+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Для чего Си Цзиньпин посетил Таджикистан? О чем китайский лидер говорил с лидерами Казахстана и Азербайджана? Есть ли у России и Китая противоречия в регионе? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, китай, таджикистан, казахстан, си цзиньпин, шос, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, китай, таджикистан, казахстан, си цзиньпин, шос, видео
Запад в панике: востоковед о саммите ШОС и отношениях Китая с Россией и Центральной Азией
Центральная Азия и Южный Кавказ играют для Китая все большую роль, ведь именно через эти регионы проходят важнейшие торговые пути
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
Для чего Си Цзиньпин посетил Таджикистан? О чем китайский лидер говорил с лидерами Казахстана и Азербайджана? Есть ли у России и Китая противоречия в регионе?
Обо всем этом смотрите в видео.