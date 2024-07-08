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Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке
Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке
Sputnik Грузия
Строительство тоннеля должно завершиться в январе будущего года 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T18:08+0400
2024-07-08T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реализации проекта строительства дороги и тоннеля в Вакийском районе столицы, которые соединят Университетскую улицу с улицей Петре Кавтарадзе, заявил градоначальник Каха Каладзе. О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 метра открыли 30 мая. Строительство тоннеля должно завершиться в январе 2025 года. В рамках проекта в тоннеле будут обустроены въездные и выездные пандусы, тротуары, проведены изоляционные работы, устроена дренажная сеть, установлено светодиодное освещение. Также вдоль тоннеля будут возведены железобетонные защитные стены. В тоннеле предусмотрено двустороннее движение, по одной полосе в каждую сторону. Реализует проект городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. "Реализация проекта очень важна. Я рад, что в городе осуществляются подобные работы", – сказал Каладзе. До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течение 5 месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения и сточную систему. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мэрия тбилиси, новости, тбилиси, каха каладзе, строительство, дороги, строительство дороги, общество
мэрия тбилиси, новости, тбилиси, каха каладзе, строительство, дороги, строительство дороги, общество
Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке
Строительство тоннеля должно завершиться в январе будущего года
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реализации проекта строительства дороги и тоннеля в Вакийском районе столицы, которые соединят Университетскую улицу с улицей Петре Кавтарадзе, заявил градоначальник Каха Каладзе.
О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 метра открыли 30 мая. Строительство тоннеля должно завершиться в январе 2025 года.
"Мы начали новый проект, реализация которого соединит транспорт, едущий от нового моста Багеби, напрямую с улицей Кавтарадзе, через улицу Шавишвили. Потоки из Багеби-Цкнети в основном идут в сторону улицы Университетской. Соответственно, будет перераспределен поток и разгружено движение транспорта на этом участке", – сказал Каладзе журналистам.
В рамках проекта в тоннеле будут обустроены въездные и выездные пандусы, тротуары, проведены изоляционные работы, устроена дренажная сеть, установлено светодиодное освещение. Также вдоль тоннеля будут возведены железобетонные защитные стены.
В тоннеле предусмотрено двустороннее движение, по одной полосе в каждую сторону.
Реализует проект городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. "Реализация проекта очень важна. Я рад, что в городе осуществляются подобные работы", – сказал Каладзе.
До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течение 5 месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения и сточную систему.