https://sputnik-georgia.ru/20240708/ctroitelstvo-novogo-tonnelya-nachalos-v-tbilisskom-rayone-vake--288912881.html

Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке

Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке

Sputnik Грузия

Строительство тоннеля должно завершиться в январе будущего года 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T18:08+0400

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2024-07-08T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реализации проекта строительства дороги и тоннеля в Вакийском районе столицы, которые соединят Университетскую улицу с улицей Петре Кавтарадзе, заявил градоначальник Каха Каладзе. О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 метра открыли 30 мая. Строительство тоннеля должно завершиться в январе 2025 года. В рамках проекта в тоннеле будут обустроены въездные и выездные пандусы, тротуары, проведены изоляционные работы, устроена дренажная сеть, установлено светодиодное освещение. Также вдоль тоннеля будут возведены железобетонные защитные стены. В тоннеле предусмотрено двустороннее движение, по одной полосе в каждую сторону. Реализует проект городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. "Реализация проекта очень важна. Я рад, что в городе осуществляются подобные работы", – сказал Каладзе. До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течение 5 месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения и сточную систему. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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