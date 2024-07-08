Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240708/ctroitelstvo-novogo-tonnelya-nachalos-v-tbilisskom-rayone-vake--288912881.html
Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке
Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке
Sputnik Грузия
Строительство тоннеля должно завершиться в январе будущего года 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T18:08+0400
2024-07-08T18:08+0400
мэрия тбилиси
новости
тбилиси
каха каладзе
строительство
дороги
строительство дороги
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/08/288912241_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_0d0ca1cc70785eef7913de9071640900.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реализации проекта строительства дороги и тоннеля в Вакийском районе столицы, которые соединят Университетскую улицу с улицей Петре Кавтарадзе, заявил градоначальник Каха Каладзе. О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 метра открыли 30 мая. Строительство тоннеля должно завершиться в январе 2025 года. В рамках проекта в тоннеле будут обустроены въездные и выездные пандусы, тротуары, проведены изоляционные работы, устроена дренажная сеть, установлено светодиодное освещение. Также вдоль тоннеля будут возведены железобетонные защитные стены. В тоннеле предусмотрено двустороннее движение, по одной полосе в каждую сторону. Реализует проект городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. "Реализация проекта очень важна. Я рад, что в городе осуществляются подобные работы", – сказал Каладзе. До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течение 5 месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения и сточную систему. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/08/288912241_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e124c073850d0c27097f1dc96db77874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мэрия тбилиси, новости, тбилиси, каха каладзе, строительство, дороги, строительство дороги, общество
мэрия тбилиси, новости, тбилиси, каха каладзе, строительство, дороги, строительство дороги, общество

Cтроительство нового тоннеля началось в тбилисском районе Ваке

18:08 08.07.2024
© Courtesy of Tbilisi City Hall Строительство нового тоннеля в Ваке
Строительство нового тоннеля в Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2024
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Подписаться
Строительство тоннеля должно завершиться в январе будущего года
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к реализации проекта строительства дороги и тоннеля в Вакийском районе столицы, которые соединят Университетскую улицу с улицей Петре Кавтарадзе, заявил градоначальник Каха Каладзе.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Строительство нового тоннеля в Ваке
Строительство нового тоннеля в Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2024
Строительство нового тоннеля в Ваке
© Courtesy of Tbilisi City Hall
О строительстве тоннеля между улицами Университетская и Кавтарадзе городские власти заговорили еще в феврале этого года. Осуществление нового инфраструктурного проекта должно было начаться после открытия моста, соединяющего поселение Багеби с Университетской улицей. Четырехполосный мост длиной в 332 метра открыли 30 мая. Строительство тоннеля должно завершиться в январе 2025 года.

"Мы начали новый проект, реализация которого соединит транспорт, едущий от нового моста Багеби, напрямую с улицей Кавтарадзе, через улицу Шавишвили. Потоки из Багеби-Цкнети в основном идут в сторону улицы Университетской. Соответственно, будет перераспределен поток и разгружено движение транспорта на этом участке", – сказал Каладзе журналистам.

В рамках проекта в тоннеле будут обустроены въездные и выездные пандусы, тротуары, проведены изоляционные работы, устроена дренажная сеть, установлено светодиодное освещение. Также вдоль тоннеля будут возведены железобетонные защитные стены.
© Courtesy of Tbilisi City Hall Строительство нового тоннеля в Ваке
Строительство нового тоннеля в Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2024
Строительство нового тоннеля в Ваке
© Courtesy of Tbilisi City Hall
В тоннеле предусмотрено двустороннее движение, по одной полосе в каждую сторону.
Реализует проект городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. "Реализация проекта очень важна. Я рад, что в городе осуществляются подобные работы", – сказал Каладзе.
До начала проекта по строительству моста мэрия Тбилиси завершила ремонт Университетской улицы. С июня 2023 года в течение 5 месяцев муниципальные службы обновили подземные коммуникации, заменили сеть водоснабжения, канализации, газоснабжения и сточную систему.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0