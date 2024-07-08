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Дождь на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии до 12 июля

Дождь на фоне жары – синоптики о погоде в Грузии до 12 июля

Sputnik Грузия

В столице ожидается кратковременный дождь с грозой и кратковременное усиление ветра 08.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-08T14:37+0400

2024-07-08T14:37+0400

2024-07-08T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а также град и усиление ветра на фоне высокой температуры в Грузии до 12 июля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой и кратковременное усиление ветра. Температура воздуха днем прогреется до 36-38 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 29-31 градус тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Самтредиа, Мартвили, Озургети) ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура прогреется до 34-36 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается кратковременный дождь, местами град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 33-35 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами на фоне высокой температуры. Кроме того, возможен град и усиление ветра. Воздух днем прогреется до 36-38 градусов тепла. В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) на фоне жары ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Воздух прогреется до 36-38 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) на фоне жары ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Температура воздуха составит 33-35 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды