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Два землетрясения произошло на юге Грузии
Два землетрясения произошло на юге Грузии
Sputnik Грузия
Эпицентры землетрясений находились на глубине 10 километров недалеко от села Самеба 08.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-08T00:15+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясения магнитудой 4 и 3,5 произошли в 24 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентры землетрясений, которые произошли 7 июля в 22:05 и 22:16 по тбилисскому времени, находились на глубине 10 километров. Эпицентры были зафиксированы недалеко от села Самеба.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, ниноцминда, самцхе-джавахети, центр сейсмического мониторинга
Два землетрясения произошло на юге Грузии
00:15 08.07.2024 (обновлено: 00:37 08.07.2024)
Эпицентры землетрясений находились на глубине 10 километров недалеко от села Самеба
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik.
Землетрясения магнитудой 4 и 3,5 произошли в 24 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщил
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Эпицентры землетрясений, которые произошли 7 июля в 22:05 и 22:16 по тбилисскому времени, находились на глубине 10 километров. Эпицентры были зафиксированы недалеко от села Самеба.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.