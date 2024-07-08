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Два землетрясения произошло на юге Грузии

Два землетрясения произошло на юге Грузии

Sputnik Грузия

Эпицентры землетрясений находились на глубине 10 километров недалеко от села Самеба 08.07.2024, Sputnik Грузия

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ниноцминда

самцхе-джавахети

центр сейсмического мониторинга

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Землетрясения магнитудой 4 и 3,5 произошли в 24 километрах от города Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) на юге Грузии, сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентры землетрясений, которые произошли 7 июля в 22:05 и 22:16 по тбилисскому времени, находились на глубине 10 километров. Эпицентры были зафиксированы недалеко от села Самеба.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ниноцминда

самцхе-джавахети

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грузия, происшествия, новости, ниноцминда, самцхе-джавахети, центр сейсмического мониторинга