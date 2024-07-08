Как НПО и СМИ пытаются воздействовать на массы – мнение политолога
20:08 08.07.2024 (обновлено: 20:23 08.07.2024)
© video: Sputnik
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Часть неправительственных организаций и средств массовой информации пытаются повлиять на массовое сознание общества и манипулировать их отношением к происходящим в мире и в регионе процессам
Так считает политолог, политический обозреватель Pressunity Дмитрий АБАЗОВ, который выступил в ходе видеомоста Тбилиси-Ереван на тему "Политические процессы в Грузии и Армении – сходства и различия" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Все те процессы, которые сегодня происходят в регионе Южного Кавказа, возможно, стоит рассматривать исходя из некой теории "управляемого хаоса". Она подразумевает то, что определенные, будь то НПО или СМИ, пытаются как-то воздействовать на современную молодежь, на современное общество и как-то переделать их массовое сознание, их мироощущение и, в целом, отношение ко всем процессам, которые происходят в мире и в регионе", – заявил Абазов.
По словам политолога, главной мишенью всех манипуляций становятся элиты, в случае Армении и Грузии – лидеры этих соседних стран. Кроме того, по его словам, происходит достаточно глубокая поляризация политических сил в регионе Южного Кавказа и формируется некая атмосфера нетерпимости.
"Это выражается в том, что, с одной стороны, меньшая часть общества считает, что "Грузинская мечта" отходит от курса евроинтеграции и пытается выстраивать отношения с Россией", – отметил он.
Нынешние отношения Грузии с Западом являются натянутыми. После того, как власти Грузии объявили, что не намерены вводить свои санкции против России, в их адрес все чаще стала слышна критика сначала со стороны властей Украины и отдельных депутатов Европарламента, а после и представителей законодательной и исполнительной власти стран-членов ЕС.
Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили, что страна строго соблюдает международные санкции. А те, кто настаивает на введении Грузией своих санкций против России, хотят разрушения грузинской экономики со всеми вытекающими последствиями. Эти же люди стремятся расшатать ситуацию в Грузии и втянуть ее в войну.
"Все те процессы, которые сегодня происходят в регионе Южного Кавказа, возможно, стоит рассматривать исходя из некой теории "управляемого хаоса". Она подразумевает то, что определенные, будь то НПО или СМИ, пытаются как-то воздействовать на современную молодежь, на современное общество и как-то переделать их массовое сознание, их мироощущение и, в целом, отношение ко всем процессам, которые происходят в мире и в регионе", – заявил Абазов.
По словам политолога, главной мишенью всех манипуляций становятся элиты, в случае Армении и Грузии – лидеры этих соседних стран. Кроме того, по его словам, происходит достаточно глубокая поляризация политических сил в регионе Южного Кавказа и формируется некая атмосфера нетерпимости.
"Это выражается в том, что, с одной стороны, меньшая часть общества считает, что "Грузинская мечта" отходит от курса евроинтеграции и пытается выстраивать отношения с Россией", – отметил он.
Нынешние отношения Грузии с Западом являются натянутыми. После того, как власти Грузии объявили, что не намерены вводить свои санкции против России, в их адрес все чаще стала слышна критика сначала со стороны властей Украины и отдельных депутатов Европарламента, а после и представителей законодательной и исполнительной власти стран-членов ЕС.
Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили, что страна строго соблюдает международные санкции. А те, кто настаивает на введении Грузией своих санкций против России, хотят разрушения грузинской экономики со всеми вытекающими последствиями. Эти же люди стремятся расшатать ситуацию в Грузии и втянуть ее в войну.
О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
Критика властей Грузии достигла апогея на фоне инициирования и принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
Критика властей Грузии достигла апогея на фоне инициирования и принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.